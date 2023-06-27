Аким Туркестанской области рассказал, как будет повышать благосостояние жителей региона

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 27 июня обозначил основные планы по повышению доходов населения и показателей развития региона, передает Zakon.kz.

Отмечая, что область пока является дотационной, Дархан Сатыбалды отметил, что есть несколько направлений повышения собственных доходов региона.

"Первое – вывод теневого капитала. Мы провели анализ с сотрудниками налоговой инспекции, выявили, что есть налогоплательщики, которые скрывают свои доходы и платят меньше налогов. Это напрямую влияет на доход нашей области. Например, у нас есть тойхана, которая стоит миллиарды, но оценена всего лишь в несколько миллионов, владелец показывает в документах, что у него только один работник. Сейчас мы требуем от всех компаний и частных лиц, чтобы они пересмотрели оценочную стоимость своего бизнеса и платили налоги в соответствии с законом". Дархан Сатыбалды

Второе направление, по словам акима – это создание новых производств.

"Сейчас мы прорабатываем вопросы формирования текстильного кластера. Если в течение 5-7 лет мы его реализуем, то у нас ежегодные доходы будут выше на 26 млрд. тенге. Кроме того, несколько комплексов реализуются крупными компаниями, – химический комплекс, нефтеперерабатывающий комплекс строится в районе Ордабасы на 2 млн тонн нефти, фосфорные заводы. Таким образом мы будем повышать наши доходы. Другого рецепта нет, мы должны работать, привлекать инвестиции и создавать производства и новые рабочие места". Дархан Сатыбалды

Аким подчеркнул, что по итогам прошлого года в регионе за чертой бедности находились 198 тыс. человек, на сегодня это число снизилось, 148 тысяч.

"Причина такого значительного показателя в том, что 80% жителей региона проживают в сельской местности, а также одна треть многодетных семей нашей республики находятся в Туркестанской области. То есть, когда в одной многодетной семье 6-7 детей, только отец работает, мать сидит дома и воспитывает детей. И если заработок отца поделить на всех, в семье на человека получается очень низкий доход. Но в этом и наш плюс, потому что наш основной капитал – трудовой ресурс, человеческий капитал. Мы должны находить новые направления и давать нашим жителям альтернативу, выбор. Чтобы они не только занимались сельским хозяйством, но и могли заниматься, например , IT-технологиями или чем-то другим". Дархан Сатыбалды

Дархан Сатыбалды рассказал, что направил делегации региона в Индию и в Турцию, после чего начались переговоры об открытии областного IT-университета. Турецкая и индийская сторона предварительно согласились участвовать в проекте, сейчас уточняются условия. Когда университет будет создан, там появятся два направления обучения – инженерно-техническое и IT-направление. Кроме того, в Туркестане уже открыта IT-школа, есть план создания подобных школ во всех районных центрах Туркестанской области.