Аким Туркестанской области рассказал, как решают проблему с водой в регионе

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На брифинге в СЦК 29 ноября аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил, что основной проблемой региона остается обеспечение жителей питьевой водой. Для этого в области ремонтируют старые водопроводы и в ближайшие три года построят новые, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, проблемы с водой в Туркестанской области возникли из-за изменения климата. "Самая главная проблема, я считаю, это изменение климата, потому что это влияет на подземные воды, питьевую и поливную воду, которыми обеспечиваются все наши крестьяне. Я уже говорил, что ¼ часть всех поливных площадей находится в Туркестанской области. Ледники тают, и мы ощущаем острую нехватку поливной воды. Также уходят подземные воды. Это все связано с изменением климата не только в Туркестанской области, но и в целом в мире". Дархан Сатыбалды Чтобы обеспечить население питьевой водой, в регионе по поручению главы государства ведут работы по ремонту и строительству водной инфраструктуры. "На сегодня общее количество населенных пунктов с централизованным питьевым водоснабжением достигло 719, уровень охвата составил 86,4% (2 млн 25 тыс. человек, или 95,6%). В этом году будут построены новые питьевые водопроводы в 20 населенных пунктах, обновлены ветхие водные системы в 11 населенных пунктах. В результате уровень охвата достигнет 88,6% – 738 населенных пунктов, 2 млн 68 тыс. человек, или 97,6%. Остальные населенные пункты планируем полностью охватить в ближайшие три года". Дархан Сатыбалды Другая не менее серьезная проблема – деградация почв.

"Есть засоленность, влияние Аральского моря. Это все вкупе представляет собой огромную проблему для нашей Туркестанской области". Дархан Сатыбалды В регионе также поэтапно ведут работы по обеспечению природным газом. Газ провели в 465 населенных пунктах, уровень охвата составил 56%. В этом году завершат строительство 63 объектов, дополнительно 52 населенных пункта получат возможность подключения к природному газу. В результате общее количество населенных пунктов, охваченных газификацией, достигнет 517, уровень охвата – 63%. Ранее аким Туркестанской области рассказал, что в регионе появятся 49 новых медицинских объектов. Читайте также Аким Шымкента высказался о судьбе двух рынков В Астане метель, в Алматы по-прежнему без снега: какой будет погода в мегаполисах в ближайшие три дня Могут ли казахстанцы снять пенсионные накопления через посредников

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