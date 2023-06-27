В Астане изменят время курсирования общественного транспорта
Фото: автопарк №1
В Астане 28 июня изменят время курсирования общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
В ТОО "City Transportation Systems" отметили, что в связи с предстоящим праздником Курбан айт в среду, 28 июня, общественный транспорт начнет курсировать с 5:00.
Такое решение принято для удобства жителей и гостей столицы.
А уже 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.
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