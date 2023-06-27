В Астане изменят время курсирования общественного транспорта

В Астане 28 июня изменят время курсирования общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" отметили, что в связи с предстоящим праздником Курбан айт в среду, 28 июня, общественный транспорт начнет курсировать с 5:00.

Такое решение принято для удобства жителей и гостей столицы.

А уже 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.

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В Казахстане в 2023 году первый день Курбан айта выпал на 28 июня. Этот день объявлен выходным. Как правило, празднуют Курбан айт три и более дней.