Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане изменят время курсирования общественного транспорта

В Астане изменят время курсирования общественного транспорта Фото: автопарк №1
В Астане 28 июня изменят время курсирования общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "City Transportation Systems" отметили, что в связи с предстоящим праздником Курбан айт в среду, 28 июня, общественный транспорт начнет курсировать с 5:00.

Такое решение принято для удобства жителей и гостей столицы.

А уже 29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.

Материал по теме

Имамы дали рекомендации верующим перед Курбан айтом

В Казахстане в 2023 году первый день Курбан айта выпал на 28 июня. Этот день объявлен выходным. Как правило, празднуют Курбан айт три и более дней.

Читайте также

17 незаконно установленных киосков снесли в Алматы

Памятники истории в Павлодарской области рекламировали наркотики

Открытие, которое нельзя пропустить: будьте первыми в очереди

Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления