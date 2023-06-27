Доллар незначительно подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,36 тенге, поднявшись еще на 0,28 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного подрос и составил 62,29 тенге (+0,02).

Курс евро установлен Нацбанком в 490,3 тенге, рубля – 5,32 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-450,5 тенге, евро – по 489,5-493,5 тенге, российские рубли – по 5,21-5,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,39%, до 74,64 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,46%, до 69,69 долларов за баррель.