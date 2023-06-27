В Казахстане планируют закрывать бары, где совершаются преступления

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов 27 июня рассказал, что к заведениям, в которых продают наркотики и совершаются преступления, хотят применять ограничительные меры, вплоть до закрытия, сообщает Zakon.kz.

Сейчас это на стадии обсуждения, меры хотят применять к недобросовестному бизнесу.



"Где идет распространение наркотических средств, бесконечные драки, хулиганства, к ним должны быть применены ограничительные меры, вплоть до закрытия этих заведений". Марат Ахметжанов

Владельцам заведений, где люди действительно проводят свой досуг, и созданы все условия безопасности, не стоит волноваться.

"Это требование системы управления рисками. То есть если к тебе нет никаких претензий, народ доволен – пожалуйста, работай на благо общества, создавай рабочие места, плати налоги, мы будем только поддерживать такой бизнес, всячески помогать, охранять, чтобы какие-то злоумышленники не испортили настроение". Марат Ахметжанов

2 июня глава МВД рассказал, как улучшить криминогенную обстановку в Астане. По словам Марата Ахметжанова, необходимо увеличивать мощности медвытрезвителей, а также ограничить время работы баров.