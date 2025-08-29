#АЭС в Казахстане
События

В Казахстане заметно снизилось количество преступлений

в РК снизилось число преступлений, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 18:31 Фото: pixabay
Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о том, что в Казахстане на 13% снизилось количество преступлений, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД, в Казахстане в рамках реализация Послания президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и иных поручений главы государства полиция сосредоточила усилия на создании безопасной городской и сельской среды.

Отмечается, что меньше стало убийств, разбоев, грабежей, хулиганств, краж, скотокрадства и других видов преступлений. Снизились уголовные правонарушения, совершаемые ранее судимыми, в общественных местах и с применением оружия. При этом, улучшилась их раскрываемость.

Укрепляется правопорядок на улицах, активно вовлекаются общественные помощники.

В целом пресечено порядка 10 млн административных правонарушений: от распития алкоголя в общественных местах до мелкого хулиганства и порчи имущества.

В Мажилис внесен законопроект "О профилактике правонарушений".

Он усиливает правовое воспитание детей и подростков, а также расширяет ответственность всех субъектов профилактики.

В борьбе с организованной преступностью ликвидированы 146 особо опасных преступных групп, причастных тяжким и особо тяжким преступлениям. Арестованы их имущество и счета.

По всем уголовным делам гражданам возмещен ущерб на 28 млрд тенге.

В сфере противодействия мошенничествам введены новые меры:

  • уголовная ответственность за "дропперство",
  • обязательная регистрация абонентских номеров с использованием биометрии,
  • запрет на ввоз в страну SIМ-боксов,
  • ограничения по сумме онлайн-кредитов в сутки.

Заблокировано 67 млн мошеннических звонков. Ликвидировано 7 Кол-центров, включая два – за рубежом. Предотвращен вывод мошенниками 2,2 млрд тенге.

Одновременно повышается правовая и финансовая грамотность граждан.

"Основой нашей работы является принцип "Закон и Порядок". Благодаря превентивным мерам количество преступлений снизилось на 13% – это на 9 тыс. меньше, чем в прошлом году. Меньше стало убийств, разбоев, грабежей, хулиганств, краж и скотокрадства. Снизились уголовные правонарушения, совершаемые ранее судимыми, в общественных местах и с применением оружия. При этом улучшилась их раскрываемость", – подчеркнул Саденов.

Ранее в МВД рассказали об уровне преступности в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
