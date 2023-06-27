Безработных будут регистрировать и разрабатывать индивидуальный план их трудоустройства

Министерство труда приказом от 9 июня 2023 года утвердило "Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами", сообщает Zakon.kz.

Регистрация граждан, ищущих работу

Гражданин, не имеющий работу и (или) заработок (доход), ищущий подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу:

через карьерный центр по месту жительства;

через веб-портал "электронного правительства";

посредством "электронной биржи труда" (портал enbek.kz).

Регистрация граждан, ищущих работу через карьерный центр

Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, соискатель предъявляет в карьерный центр по месту жительства либо по месту временного пребывания документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);

документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии);

Несовершеннолетние до 16 лет также предоставляют письменное заявление одного из своих законных представителей в произвольной форме.

После удостоверения личности и введения данных в АИС "Рынок труда" документы возвращаются услугополучателю.

Специалист карьерного центра проверяет достоверность документов и персональных данных.

Работник карьерного центра предоставляет соискателю полную информацию о государственных мерах содействия занятости населения и услугах, оказываемых карьерным центром.

Работник карьерного центра на основе ИИН соискателя формирует в АИС "Рынок труда" запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения персональной информации о соискателе, после чего персональные данные соискателя вносит в индивидуальную карту занятости в АИС "Рынок труда".

Исходя из предполагаемой длительности периода безработицы, в АИС "Рынок труда" автоматически определяется соответствующая категория соискателя.

Убедившись в достоверности документов, карьерный центр в течение 1 рабочего дня со дня их поступления регистрирует соискателя в качестве лица, ищущего работу и при обращении соискателя выдает соответствующее уведомление. Оповещение о получении статуса приходит на мобильный телефон либо на другие средства связи.

Работник карьерного центра информирует соискателя о возможностях использования и портала enbek.kz.

Если в сельском населенном пункте нет карьерного центра, то нужно обратиться в аппарат акима сельского округа к ассистенту для регистрации в качестве лица, ищущего работу. Ассистент проводит предварительное заполнение данных соискателя, а далее вносит персональные данные в индивидуальную карту занятости в АИС "Рынок труда".

Карьерный центр в течение одного рабочего дня со дня регистрации лица, ищущего работу, оказывает ему содействие в подборе подходящей работы.

Регистрация граждан, ищущих работу через веб-портал "электронного правительства"

Соискатель регистрируется в качестве лица, ищущего работу, в электронной форме через веб-портал "электронного правительства" при наличии ЭЦП.

Для регистрации нужно заполнить заявку на получение государственной услуги с указанием персональных данных. Статус о принятии запроса на оказание государственной услуги направляется в "личный кабинет" соискателя.

Данные соискателя автоматически направляются в АИС "Рынок труда" карьерного центра по месту жительства или по месту временного пребывания. Далее работник карьерного центра проводит регистрацию лица, ищущего работу. Сведения о документах удостоверяющие личность получают из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

На портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" соискателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП директора карьерного центра или уполномоченного им лица.

Регистрация граждан, ищущих работу посредством портала enbek.kz

Соискатель регистрируется в качестве лица, ищущего работу, посредством портала enbek.kz при наличии ЭЦП. В "личном кабинете" на портале enbek.kz соискатель выбирает карьерный центр, соответствующий его месту жительства.

На основе ИИН, внесенного соискателем, на портале enbek.kz формируется запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения персональной информации о соискателе. В "личном кабинете" на портале enbek.kz соискатель заполняет заявку на получение государственной услуги регистрации в качестве лица ищущего работу с указанием персональных данных.

Регистрация производится автоматически, а данные поступают в АИС "Рынок труда" в карьерный центр по месту жительства соискателя. В АИС "Рынок труда" автоматически формируется индивидуальная карта занятости лица, ищущего работу.

Портал enbek.kz в течение двух рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, автоматически подбирает вакансии. Лицо, ищущее работу, откликается на вакансии, полученные через портал enbek.kz и карьерного центра.

Регистрация безработных граждан

Если карьерный центр по истечении одного рабочего дня не подобрал для ищущего работу гражданина подходящую работу, или тот отказался от предложенной работы, то специалист карьерного центра в течение одного рабочего дня направляет в электронном виде через АИС "Рынок труда" местному органу по вопросам занятости населения проект решения о регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного, подписанный директором карьерного центра.

Специалист карьерного центра со дня принятия решения местным органом по вопросам занятости населения выдает уведомление о регистрации в качестве безработного либо об отказе в регистрации.

Не регистрируются в качестве безработного:

не достигшие 16 лет;

занятые лица;

лица, достигшие пенсионного возраста;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода) и др.;

студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости;

лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.

Работник карьерного центра извещает лицо, ищущее работу о перечне документов, которые необходимы для назначения социальной выплаты на случай потери работы.

Сведение о регистрации в качестве безработного выдается на безвозмездной основе.

Безработного снимают с учета в случаях:

поступления за безработного отчислений на ОСМС, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений; отказа от 3 предложенных карьерным центром вариантов подходящей работы или несвоевременного уведомления карьерного центра, а проживающего в сельских населенных пунктах – акима поселка, села, сельского округа о согласии или отказе от предложенных вариантов подходящей работы; неявки безработного лица без уважительных причин: в течение 5 рабочих дней со дня уведомления карьерным центром по месту предложенного трудоустройства или обучения;

в течение 3 рабочих дней по вызову в карьерный центр на участие в активных мерах содействия занятости;

самовольного прекращения участия в активных мерах содействия занятости; нарушения безработным без уважительных причин сроков посещения или уведомления карьерного центра; осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы либо направления на принудительное лечение по вступившему в законную силу решению суда; несвоевременное (в течение 5 рабочих дней) предоставление карьерному центру обстоятельств, влияющих на дальнейшую работу с ним, связанную с: переменой места жительства;

трудоустройством на постоянную, временную работу, работу по договорам гражданско-правового характера;

занятием предпринимательской деятельностью;

учредительством (соучредительство) в организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;

установлением или изменение и группы инвалидности;

назначением пенсионных выплат. предоставления заведомо ложных или поддельных документов.

Трудовое посредничество

Для оказания содействия работодателям в подборе подходящего специалиста, а лицам, ищущим работу, безработным и иным обратившимся лицам в подборе подходящей работы осуществляется трудовое посредничество.

Для осуществления трудового посредничества работник карьерного центра в течение 2 рабочих дней со дня регистрации гражданина, ищущего работу в качестве безработного, составляет в АИС "Рынок труда" индивидуальный план трудоустройства. План включает проведение социальной профессиональной ориентации, активные меры содействия занятости, оказание социальной помощи, а также график взаимодействия с карьерным центром.

Заполненный индивидуальный план трудоустройства подписывается безработным и работником карьерного центра, который разрабатывал план. Экземпляр индивидуального плана трудоустройства передается безработному. Работник карьерного центра проводит мониторинг выполнения безработным мероприятий индивидуального плана трудоустройства.

Регистрации вакансий, предоставленных работодателями в карьерный центр

Работодатель направляет карьерному центру письменно или посредством портала enbek.kz сведения о наличии вакансий, за исключением вакантных должностей госслужащих, выборных государственных должностей, депутатов Парламента и маслихатов, судей, лиц, состоящих на воинской службе, сотрудников специальных государственных, правоохранительных органов и государственной фельдъегерской службы, работников Нацбанка и его ведомств, АРРФР в течение 5 рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты.

В течение 1 рабочего дня вакансия регистрируется в АИС "Рынок труда". Информация о вакансии включает в себя: профессия (должность), условия труда, регион трудоустройства, требования к квалификации соискателя, дата регистрации вакансии в карьерном центре, требуемый уровень образования, профессиональный уровень, уточнение по профессии, требуемый стаж работы соискателя, уровень заработной платы, должностные обязанности, наличие стажировки и другие дополнительные сведения.

Далее сведения о вакансиях размещаются в свободном доступе на портале enbek.kz.

Если работодатель сформировал вакансию на портале enbek.kz, сведения о ней автоматически размещаются в АИС "Рынок труда".

Подбор кандидатов на вакансии и направление их к работодателям

Карьерный центр проводит подбор кандидатов на вакансии среди лиц, ищущих работу, безработных и иных обратившихся лиц, зарегистрированных карьерным центром в АИС "Рынок труда" и лиц, которые самостоятельно зарегистрировались на портале enbek.kz.

Работник карьерного центра в течение одного рабочего дня со дня возникновения вакансий уведомляет лицо, ищущее работу, и (или) безработного, и (или) иных обратившихся лиц о наличии подходящей работы:

при его личном посещении карьерного центра;

посредством портала enbek.kz через "личный кабинет";

посредством мобильного телефона.

Если лицо, ищущее работу, безработный или иное обратившееся лицо проживают в сельской местности, специалист карьерного центра уведомляет их о наличии подходящей работы также через ассистента.

Получив предложение о наличии подходящей работы лицо, ищущее работу в течение 1 рабочего дня, безработный и иное обратившееся лицо в течение 3 рабочих дней, лично или посредством информационно-коммуникационных технологий и (или) мобильного телефона уведомляет карьерный центр о согласии или отказе от предложенной подходящей работы.

Если кандидат согласен на трудоустройство на заявленную вакансию и при соответствии условий работы для кандидатов специалист карьерного центра в течение одного рабочего дня направляет работодателю резюме отобранных кандидатов через АИС "Рынок труда". Резюме отображаются в "личном кабинете" работодателя на портале enbek.kz. Также работодателя уведомляют иными средствами связи о направленных ему резюме кандидатов.

В случае необходимости, специалист карьерного центра напоминает работодателю рассмотреть данные кандидатов и сообщить о своем решении посредством мобильного телефона, а также согласовывает с работодателем время и место проведения собеседования.

Специалист карьерного центра по мобильной связи уведомляет кандидатов о времени и месте проведения собеседования с работодателем.

Безработный в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о времени и месте проведения собеседования карьерным центром должен обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства.

Работодатель в течение 5 рабочих дней со дня направления кандидата для трудоустройства извещает карьерный центр письменно или через "личный кабинет "на портале enbek.kz о приеме на работу или об отказе в приеме на работу. При этом отсутствие извещения в течение 5 рабочих дней считается отказом в трудоустройстве предложенного кандидата.

В случае подтверждения трудоустройства кандидата работодателем, соответствующая вакансия удаляется автоматически из портала enbek.kz и в АИС "Рынок труда".

Кроме того на портале enbek.kz соискатели могут самостоятельно производить поиск вакансий и размещать свои резюме, а работодатели - самостоятельно искать себе персонал.

Трудовое посредничество посредством портала enbek.kz

Информация о вакансиях поступает в "личный кабинет" лица, ищущего работу, или безработного на портале enbek.kz.

Портал enbek.kz направляет уведомление лицу, ищущему работу, или безработному о назначении собеседований работодателем посредством информационно-коммуникационных технологий и (или) мобильного телефона.

Лица, ищущие работу, или безработные на портале enbek.kz через "личный кабинет" могут отказаться от прохождения собеседования.

В случае трудоустройства лица, ищущиго работу, или безработного работодатель через "личный кабинет" на портале enbek.kz делает отметку о приеме на работу.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.