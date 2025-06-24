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Право

Что изменилось в правилах регистрации казахстанских безработных

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 10:31 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 13 июня 2025 года внесла изменения в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что специалист карьерного центра проверяет достоверность документов и персональных данных (сведений), представленных соискателем на основании сведений, получаемых из информационных систем государственных органов и (или) организаций.

С одного до двух рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, увеличен срок, в течение которого карьерный центр оказывает ему содействие в подборе подходящей работы.

Также говорится, что в случае, если карьерный центр по истечении этого периода не подобрал для лица, ищущего работу, подходящую работу, или лицо, ищущее работу, отказалось от предложенной работы, то в АИС "Рынок труда" лицо, ищущее работу, автоматически регистрируется в качестве безработного.

АИС "Рынок труда" осуществляет проверку достоверности информации, полученной из информационных систем государственных органов и (или) организаций, для регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного.

Лицу, ищущему работу, направляется оповещение о регистрации в качестве безработного или отказе посредством портала enbek.kz и (или) абонентского устройства сети сотовой связи.

Работник карьерного центра по запросу выдает уведомление о регистрации в качестве безработного либо уведомление об отказе в регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного.

Помимо этого, работник карьерного центра в течение одного рабочего дня со дня регистрации извещает безработного о перечне документов, которые необходимы для назначения социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.

Предоставление информации о регистрации в качестве безработного осуществляется по запросу безработного посредством портала enbek.kz, веб-портала "электронного правительства" и (или) объектов информатизации при наличии ЭЦП в виде электронного документа.

Срок действия предоставленной информации о регистрации в качестве безработного составляет тридцать календарных дней со дня ее выдачи.

Портал enbek.kz осуществляет проверку достоверности информации, полученной из информационных систем государственных органов и (или) организаций, для регистрации лица, ищущего работу, в качестве безработного, по основаниям, предусмотренным пунктом 41 Правил.

Напомним, в данном пункте говорится, что не регистрируются в качестве безработного:

  • не достигшие шестнадцатилетнего возраста;
  • занятые лица;
  • лица, достигшие пенсионного возраста;
  • представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие недостоверные сведения;
  • студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ, претендующие на участие в активных мерах содействия занятости;
  • лица, осужденные по решению суда к исправительным работам либо общественным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно.

Также из правил исключен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Предоставление информации о регистрации в качестве безработного" и форма заявления о предоставлении информации о регистрации в качестве безработного.

Приказ вводится в действие с 4 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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