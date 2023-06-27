Забота о юных: как алматинский кризисный центр борется с наркоманией и насилием в молодежной среде

На Национальном курултае в Туркестане президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз указал на важность воспитания подрастающего поколения, напомнив об участившихся фактах буллинга и насилия. Zakon.kz рассказывает о кризисном центре "Забота", который долгие годы борется с этими проблемами.

Кризисный центр "Забота" зарегистрирован в Алматы в 1999 году. Уже более 20 лет он занимается образовательными и информационными программами по проблемам социально значимых заболеваний среди подростков и молодежи, профилактике наркопотребления и насилия в молодежной среде.

За это время достигнуто многое. Так, с 2009 по 2016 год в городе работал молодежный центр Youth power, служивший безопасным местом для сбора, общения, обучения и отдыха молодежи.

"Подростки получали достоверную информацию по вопросам профилактики ВИЧ и рискам наркопотребления, участвовали в интерактивных тренингах и бесплатных клубах по интересам: танцевали, занимались на тренажерах, играли в настольный теннис, посещали кино- и языковой клуб. В молодежном центре Youth power при Кризисном центре "Забота" работала большая команда тренеров-волонтеров из числа самой молодежи, которые ежедневно проводили в учебных заведениях мини-тренинги, выходили в парки, скверы, дворы для информирования молодежи по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП и рискам наркопотребления, раздавали информационно-образовательные материалы, средства индивидуальной защиты, объясняли риски безответственного полового поведения. Центр также организовывал театрализованные постановки, летние лагери и образовательные курсы". Кризисный центр "Забота".

С сентября 2021 года центр стал членом Ассоциации международных антинаркотических коалиций CADCA, которая работает в более чем 40 странах мира, в том числе и в Казахстане.

На базе Комиссии по борьбе с наркоманией акимата Наурызбайского района была сформирована общественная инициатива "Өрлеу". За основу взята модель CADCA по объединению не менее 12 секторов сообщества. Данная модель уже вошла одним из пунктов в Комплексный план по борьбе с наркоманией в Республике Казахстан, подписанный президентом.

К общественной инициативе привлечены представители районные власти, полицейские, наркологи, психологи, духовенство, руководство школ, представители родительских комитетов и активисты.

На данный момент "Өрлеу" занимается первичной диагностикой наркоситуации в районе.

"Есть вещи, которые необходимо выяснить - какие наркотики есть в районе, кто их употребляет, где, что взрослые знают о синтетических наркотиках. Молодежный сектор ОИ регулярно проводит сканирование местности с нанесением на карту района всех неблагополучных мест - заброшенные дома, "пятачки", где собираются подростки и молодежь, чтобы вместе курить, распивать алкогольные напитки или употреблять наркотики. Далее идет обсуждение на заседаниях ОИ, как изменить местные условия, чтобы улучшить условия и изменить поведение молодежи", - рассказал представитель "Заботы" Ербол Лукпанов.

Как отмечают в фонде, в рамках ежегодного рабочего плана проводится ряд мероприятий. Среди них:

по работе с молодежью – тренинги по развитию креативного мышления; пропаганда ЗОЖ через встречи с наиб-муфтием, привлечение подростков к занятиям спортом, вовлечение неформальных лидеров из числа подростков к мероприятиям ОИ;

по работе с родителями – информирование о синтетических наркотиках, их последствиях для психического и физического здоровья подростков и молодежи, первых признаках употребления синтетических наркотиков;

по работе с педагогами – пропаганда ЗОЖ и отказа от курения как положительного примера для подростков, привитие кодекса поведения педагогов в учебных заведениях и общественных местах;

по работе с населением – встречи и информирование об ответственности владельцев магазинов и торговых точек за продажу электронных сигарет и насвая подросткам; встречи и информирование с жителями района, привлечение их к мероприятиям ОИ, закрашивание уличной рекламы синтетических наркотиков, сообщение на "горячую" линию акимата и РОВД о противоправной деятельности в районе; раздача информационных материалов и ротация роликов о проблеме наркопотребления;

по району – установка камер видеонаблюдения в неблагополучных местах, строительство спортивных и детских площадок для привлечения подростков к занятиям спортом и т.д.

Пока проект реализуется лишь в Наурызбайском районе южной столицы - в качестве "пилота". Однако, как подчеркнули в центре, этот опыт уже взят на вооружение в рамках городского плана Комиссии по борьбе с наркоманией и наркобизнесом акимата города Алматы.

По словам Ербола Лукпанова, впереди у "Заботы" еще множество мероприятий. К примеру, участие в ежегодной конференции Академии МВД и визит в США для обмена опытом.