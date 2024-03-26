Синтетический мир: как МВД РК борется с проблемой наркомании в стране

На прошедшем Национальном курултае в Атырау президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил пороки нашего общества, в том числе наркоторговлю, ставшую "настоящей эпидемией". Какие меры принимают правоохранительные органы, чтобы победить один из озвученных пороков, разбирался Zakon.kz.

По словам главы государства, только в прошлом году было выявлено свыше 7,5 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна веществ.

"Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно!" - сказал он, обращаясь как к правоохранителям в общем, так и к каждому казахстанцу в частности.

Также президент предложил максимально усилить ответственность за производство наркотиков, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Акцент был сделан на "синтетику", давно потеснившую своих натуральных предшественников.

Дабы понять резкость высказываний Касым-Жомарта Токаева, нужно вообразить себе масштабы распространения "синтетического мира" внутри республики. А они примерно таковы.

Проблема

С каждым годом эта темная сфера лишь прибавляет в объеме. Как рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Бакытжан Амирханов, если, например, за 2018 год было изъято чуть более 7 кг синтетических средств, то за прошлый - уже более тонны.

Впрочем, это не только наша "чума" - она общая для всего земного шара.

"С начала этого года изъяли 159 кг синтетических наркотиков. Динамика показывает, что во всем мире доминирует их производство. Опиоидные отошли на второй план". Бакытжан Амирханов

И поскольку популярность всевозможных "солей" и "скоростей" росла, наши дельцы не смогли остаться в стороне и не припасть к столь щедрой "кормушке". Ведь, продолжает Амирханов, менее 10 лет назад они завозились к нам извне. А сейчас травят страну "изнутри", разжившись местным производством.

"В этом году ликвидировали уже больше 10 нарколабораторий. Преступники завозят оборудование, которое применяется в медицине, и с его помощью пытаются наладить процесс".

Одна из причин пусть временной, но неуловимости производителей новомодной "дури" кроется в прекурсорах, их которых эта самая "дурь" состоит. Такие ингредиенты применяются - легально - в совершенно разных отраслях, соответственно, их легче найти в свободном обороте. Те, что "засветились" в производстве наркотиков, стараются оперативно ограничивать. Вопрос только в том, насколько изобретательны могут быть авторы все новых рецептур.

О последствиях засилья наркотиков говорит статистика. Да и та - с погрешностями. Официально на учете состоят свыше 18 тыс. зависимых. Но это, повторимся, официально, с согласия самих пациентов.

Борьба

"Во исполнение поручений главы государства нами в прошлом году был разработан комплексный план, в июне был утвержден в 2023 году. В рамках комплексного плана мы при взаимодействии со всеми государственными правоохранительными органами, а также с акиматами, местными исполнительными органами противодействуем данной наркоугрозе", - подчеркнул Амирханов.

План, помимо борьбы с "симптомами" уже существующей болезни, предусматривает еще и ее активную профилактику:

"Только за этот год мы провели более 2 тыс. различных профилактических мероприятий, в том числе в школах и вузах. Это все прописано в комплексном плане, о котором я говорил. Есть такая наука – аддиктология зависимостей. Но профилактика должна быть не только со стороны государственных органов. Здравоохранение должно вести профилактику в части социально значимого заболевания. Полиция должна проводить разъяснительную работу с молодежью в части вовлечения их в незаконный оборот наркотиков. Но большую роль играют родители".

Но вернемся к симптомам. Один из самых ярких – продажа наркотиков в соцсетях и мессенджерах. На это министерству есть чем ответить: специально закупленные аппаратно-программные комплексы, возможность блокировать подозрительные ресурсы, система "Кибер-надзор".

"Только в прошлом году мы заблокировали более 6 тыс. сайтов, в этом – более 500 сайтов", - заверил спикер.

На достигнутом правоохранители не останавливаются, работа продолжается.