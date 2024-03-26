Синтетический мир: как МВД РК борется с проблемой наркомании в стране
По словам главы государства, только в прошлом году было выявлено свыше 7,5 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна веществ.
"Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно!" - сказал он, обращаясь как к правоохранителям в общем, так и к каждому казахстанцу в частности.
Также президент предложил максимально усилить ответственность за производство наркотиков, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Акцент был сделан на "синтетику", давно потеснившую своих натуральных предшественников.
Дабы понять резкость высказываний Касым-Жомарта Токаева, нужно вообразить себе масштабы распространения "синтетического мира" внутри республики. А они примерно таковы.
Проблема
С каждым годом эта темная сфера лишь прибавляет в объеме. Как рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Бакытжан Амирханов, если, например, за 2018 год было изъято чуть более 7 кг синтетических средств, то за прошлый - уже более тонны.
Впрочем, это не только наша "чума" - она общая для всего земного шара.
"С начала этого года изъяли 159 кг синтетических наркотиков. Динамика показывает, что во всем мире доминирует их производство. Опиоидные отошли на второй план".Бакытжан Амирханов
И поскольку популярность всевозможных "солей" и "скоростей" росла, наши дельцы не смогли остаться в стороне и не припасть к столь щедрой "кормушке". Ведь, продолжает Амирханов, менее 10 лет назад они завозились к нам извне. А сейчас травят страну "изнутри", разжившись местным производством.
"В этом году ликвидировали уже больше 10 нарколабораторий. Преступники завозят оборудование, которое применяется в медицине, и с его помощью пытаются наладить процесс".
Одна из причин пусть временной, но неуловимости производителей новомодной "дури" кроется в прекурсорах, их которых эта самая "дурь" состоит. Такие ингредиенты применяются - легально - в совершенно разных отраслях, соответственно, их легче найти в свободном обороте. Те, что "засветились" в производстве наркотиков, стараются оперативно ограничивать. Вопрос только в том, насколько изобретательны могут быть авторы все новых рецептур.
О последствиях засилья наркотиков говорит статистика. Да и та - с погрешностями. Официально на учете состоят свыше 18 тыс. зависимых. Но это, повторимся, официально, с согласия самих пациентов.
Борьба
"Во исполнение поручений главы государства нами в прошлом году был разработан комплексный план, в июне был утвержден в 2023 году. В рамках комплексного плана мы при взаимодействии со всеми государственными правоохранительными органами, а также с акиматами, местными исполнительными органами противодействуем данной наркоугрозе", - подчеркнул Амирханов.
План, помимо борьбы с "симптомами" уже существующей болезни, предусматривает еще и ее активную профилактику:
"Только за этот год мы провели более 2 тыс. различных профилактических мероприятий, в том числе в школах и вузах. Это все прописано в комплексном плане, о котором я говорил. Есть такая наука – аддиктология зависимостей. Но профилактика должна быть не только со стороны государственных органов. Здравоохранение должно вести профилактику в части социально значимого заболевания. Полиция должна проводить разъяснительную работу с молодежью в части вовлечения их в незаконный оборот наркотиков. Но большую роль играют родители".
Но вернемся к симптомам. Один из самых ярких – продажа наркотиков в соцсетях и мессенджерах. На это министерству есть чем ответить: специально закупленные аппаратно-программные комплексы, возможность блокировать подозрительные ресурсы, система "Кибер-надзор".
"Только в прошлом году мы заблокировали более 6 тыс. сайтов, в этом – более 500 сайтов", - заверил спикер.
На достигнутом правоохранители не останавливаются, работа продолжается.