Щепки летят: в Семее создают комиссию по мониторингу реализации горельника

В Абайской области обсуждают вопросы прозрачности процедуры реализации горельника, а также направления финансовых потоков от продажи леса. В Семее, по инициативе регионального Общественного совета рассматривается вопрос о создании специальной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Пока доверия нет

По словам председателя постоянной комиссии Общественного совета Абайской области Николая Исаева, гражданский сектор региона уже сейчас задумывается о том, чтобы организовать работу санитарных рубок на местах горельников максимально прозрачно, а средства, которые резерват "Семей орманы" выручит от реализации древесины и дров, пошли на те статьи расходов, которые, действительно необходимы для лесовосстановления, а также пополнения материально-технической базы лесхозов для охраны лесов от пожаров.

Фото: Zakon.kz

"Я свидетель того, как в начале 2000-х годов, после серии подобных крупных лесных пожаров, с территории лесничеств в Баскарагайском районе древесину вывозили на всех видах транспорта, чуть ли не на велосипедах. А вокруг сел без устали работали лесопилки. Бизнес на этом делали очень неплохой. Сейчас допустить подобного мы не имеем права", – сказал Николай Исаев.

Как отметил член Общественного совета Абайской области Мурат Сулейменов, после пожаров 2022 года в Костанайской области уже реализовали горельники на сумму около 1 млрд тенге. И эти средства пошли на приобретение необходимого оборудования для лесничеств.

Фото: Zakon.kz

"Мы обязаны этот опыт взять на заметку, и действовать в этом же направлении. Однако делать это нужно при участии общественности, потому что есть определенное недоверие к руководству "Семей орманы" после известных событий", – считает общественник.

Мурат Сулейменов не зря упомянул о недоверии к администрации резервата. Дело в том, что буквально за несколько дней до пожара в Абайской области, разразился скандал, когда на скамье подсудимых оказались три руководителя лесоохранного предприятия и предприниматель, замешанные в систематических взятках и организации ОПГ по хищению леса в особо крупных размерах. Их приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как отметил и.о. генерального директора ГЛПР "Семей орманы" Мурат Карымов, комиссия необходима. Однако сейчас идет период, когда на местах горельников работает правительственная комиссия и межведомственная следственно-оперативная группа. Только после завершения всех следственных мероприятий лесники смогут зайти в лес, чтобы приступить к работе по установлению принесенного ущерба и отводу участков горельника под санитарные рубки и лесовосстановление. Эти работы продлятся до конца текущего года.

"Даже на этапе отвода участков горельников под санитарные рубки должна работать комиссия, в состав которой, в первую очередь, должны войти специалисты, имеющие знания и опыт в подобного рода работе, а также представители прокуратуры, антикоррупционной службы и общественности региона. Ее задача – координация деятельности, аккумулирование всех вопросов и проблем и проработка рекомендаций по лесовосстановлению", – отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области Данияр Токтыбаев.

По его словам, по инициативе акима Абайской области Нурлана Уранхаева в регионе создается специальный общественный фонд, куда будут аккумулироваться все средства, направленные исключительно для работ по лесовосстановлению пострадавших от пожара территорий резервата "Семей орманы". Соответствующее письмо на имя премьер-министра Казахстана уже направлено в правительство.

Кстати, еще до пожара, в конце мая текущего года в Семее побывала делегация красноярской компании "Эпоха Возрождения", которая предложила местным исполнительным органам совместный проект по строительству и эксплуатации крупного питомника по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

"В Абайской области вопрос озеленения стоит очень остро. Два частных питомника, работающих в регионе, не могут закрыть потребность в саженцах и кустарниках ни города, ни районные центры, ни, тем более, резерват. Поэтому сейчас прорабатываются вопросы по организации дополнительных питомников", – сообщил Данияр Токтыбаев.

Лесные "ясли" нужны повсеместно

По информации Мурата Карымова, в настоящее время на территории резервата "Семей орманы" действуют восемь питомников, один из которых – крупный лесосеменной комплекс по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Только он обеспечивает лесоводам 3,4 млн сеянцев в год. В целом же резерват выращивает до 12 млн сеянцев сосны. Другое дело, что процент выживаемости у них очень низкий.

Фото: Zakon.kz

Так, по словам Данияра Токтыбаева, если речь идет о сеянцах, выращенных с открытой корневой системой, то есть под открытым небом, то их приживаемость составляет 40-50%, особенно, если речь идет о таком засушливом лете, как нынешнее. Более того, даже на этапе посева всхожесть этих семян составляет не более 20-25%. Для сравнения, процент всхожести и приживаемости сеянцев с закрытой корневой системой составляет до 95% и даже до 100%.

Именно поэтому сейчас прорабатывается вопрос о строительстве дополнительного питомника-теплицы для выращивания именно таких сеянцев, более жизнеспособных. Скорее всего, он будет построен на территории Талицкого лесничества Семипалатинского филиала ГЛПР "Семей орманы", которое пострадало от пожара, наверное, больше всех.

Кроме того, члены Общественного совета области предложили выйти с инициативой к международным экологическим фондам и организациям с просьбой оказать любые виды помощи для восстановления уникального реликтового бора Прииртышья, пострадавшего в результате крупного пожара.

Эффективно и прозрачно

Впрочем, вопросами лесовосстановления вплотную лесоводы Абайской области займутся не раньше, чем лет через пять. Именно столько времени понадобится на то, чтобы отвести участки горельника, провести санитарную рубку и подготовить почву к посадке молодых сеянцев сосны.

Как организовать этот процесс наиболее эффективно – обсуждали во время совещания с представителями Общественного совета области.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня реализация леса осуществляется резерватом напрямую. То есть, любой ИП или предприятие обращается к гендиректору с просьбой продать ему лес определенного качества, получает "добро", оплачивает в кассу и вывозит кругляк или готовый пиломатериал. Здесь скрываются огромные коррупционные риски", – обрисовал нынешнюю ситуацию заместитель руководителя управления превенции Антикоррупционной службы по Абайской области Тимур Трефилов.

Для минимизации коррупционных рисков антикор региона по результатам проведенных проверок и следствия, связанного с хищениями в резервате, направил в комитет лесного и охотничьего хозяйства РК ряд предложений. Так, например, антикоррупционная служба предлагает лесозаготовительными работами заняться самому резервату. Сейчас здесь работают коммерческие предприятия.

"Эти бригады лесозаготовителей-частников никто не проверяет. Мы не знаем, кто там работает, какую технику они используют, как сутраивают свой быт на особой охраняемой природной территории, соблюдают ли технику пожарной безопасности. Поэтому нужны собственные постоянно действующие бригады лесозаготовителей из числа сотрудников резервата", –считает Тимур Трефилов.

Однако проблема в том, что платить резервату просто нечем. По закону, разнорабочие получают в лесном хозяйстве 60 тыс. тенге. Желающих поработать на лесозаготовке за такую оплату не находится.

"В мире для подобного рода работ всегда существовала практика сдельной оплаты труда. Возможно, нам следует выйти с инициативой в Мажилис или в комитет лесного и охотничьего хозяйства, чтобы в ведомствах пересмотрели вопрос оплаты труда на этих участках работ", – предложил член Общественного совета области Николай Исаев.

Заготовленную древесину сейчас продают напрямую всем желающим. Антикор Абайской области предлагает заменить эту практику на организацию более эффективных и прозрачных аукционов. Тогда резерват сможет реализовывать товар по рыночным ценам, зарабатывая средства для работ по лесовосстановлению. И процесс этот будет максимально прозрачен и выгоден.

Как сообщил и.о. гендиректора резервата Мурат Карымов, сегодня лесоводы реализуют лес, начиная с 8 тыс. тенге за кубометр. Самая дорогая древесина оценивается по 90 тыс. тенге за кубометр. При этом на местном рынке доски предприниматели реализуют по цене от 110 до 215 тыс. тенге за тот же объем.

Помощь со всех концов страны

Параллельно с вопросами санитарных рубок и восстановления лесов решаются и насущные вопросы оказания материальной помощи семьям погибших во время пожара лесников.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал предприниматель Аркадий Резников, чья фирма выступила соорганизатором концерта группы "Би-2" в Семее, артисты весь гонорар передают в фонд помощи пострадавшим семьям и на лесовосстановительные работы.

Уже сегодня 15 семьям погибших лесников Аркадий Резников вручил конверты по 1,5 млн тенге – это первый транш от вырученных денег от благотворительного концерта.

"Когда будут подведены окончательные итоги по выручке, после вычета обязательных трат, остальная сумма будет перечислена организаторами тура, по желанию артистов, на приобретение необходимого оборудования для волонтеров и лесников, чтобы предотвратить подобную трагедию", – сказал он.

Кроме того, 11 июня в Абайской области для сбора средств в помощь пострадавшим во время пожара и службам, принимавшим участие в тушении был открыт специальный счет ОФ "Ақ Ертіc". Уже 19 июня, когда удалось локализовать лесной пожар, счет был официально закрыт.

"Всего за несколько дней на этот счет поступило более 500 млн тенге. это были пожертвования обычных граждан, крупных спонсоров, трудовых коллективов. Жертвовали со всех уголков нашей страны", – сообщил представитель ОФ "Ақ Ертіc" Катият Мусаинов.

По его словам, на текущий момент из собранных средств потрачено около 10 млн тенге. эти средства пошли на приобретение мебели и бытовой техники для обустройства новых квартир, которые были выданы акиматом Абайской области 15 семьям погибших лесников.

Кроме того, 31,3 млн тенге из этих средств были потрачены на похороны и организацию поминок погибших героев.

"В распоряжении фонда остается еще около 400 млн тенге. Куда они будут потрачены, решат члены рабочей группы, которая была создана при акиме Бородулихинского района еще 14 июня. Возможно, поступят заявки на приобретение оборудования со стороны лесного хозяйства или пожарных служб", – пояснил Катият Мусаинов.

Напомним, что 8 июня в Абайской области начался крупный лесной пожар, унесший жизни 15 лесников. В результате лесного пожара огнем было охвачено более 60 тыс. га территории уникального реликтового бора, произрастающего на протяжении многих тысячелетий вдоль Иртыша.



