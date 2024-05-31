В Абайской области для реализации горельника привлекут инвесторов и местных бизнесменов

63 000 га сгоревшего в Абайской области леса в пересчете на древесное сырье составляет 6 млн м³. В ближайшие три года древесина представляет ценность как строительный материал, а с годами из-за вредителей и погодных условий весь лес превратится в дрова, передает Zakon.kz.

Поэтому в резервате стараются по максимуму разработать горельник. Разработкой сгоревшего в 2023 году леса занимается 30 бригад, это около 150 человек. Первая группа лесорубов заступила на службу 19 января в Каштакском лесничестве Семипалатинского филиала резервата "Семей Орманы".

На сегодня рабочие ежедневно заготавливают порядка 350 м³ древесины. Около 50 кубометров из этого объема, а именно бревна диаметром больше 24 см, отправляется на распиловку, остальная часть реализуется в виде кругляка трех типов: жерди, подтоварник и стройлес.





В выгоревших зонах встречаются обугленные деревья с уцелевшими зелеными ветками. Это семенники. Их рубщики не трогают. Лесники говорят, что у каждой такой сосны есть большой шанс выжить и дать потомство.

В трех филиалах резервата функционирует 11 пилорам. Они будут работать круглый год. Однако не хватает рамщиков. В Семее большой спрос на эти кадры.

"В Семее работает 60 частных пилорам. Рамщики охотнее идут туда, так как условия заработной платы у предпринимателей немного выгоднее – они платят ежедневно и больше, а у нас фиксированная ежемесячная зарплата 160 тысяч тенге. Зато есть соцпакет и отпуск", – рассказал заместитель директора Семипалатинского филиала государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" Виталий Шахматов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Реализация материала осуществляется открытым способом. Клиенты оформляют покупку бревен, досок, швырка через визу.



"Любой желающий обращается к нам. Пишет письмо на имя директора, который ставит визу. Затем мы отдаем клиенту счет на оплату, он проплачивает ее в банке или на почте и забирает материал. Надо сказать, что клиентов в этом году много, приезжают из разных регионов и оставляют заявки. Это хорошо, так как нам нужно поскорее реализовать лес", – пояснил Виталий Шахматов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Если процесс затянется, то выгодный в финансовом плане стройматериал превратится в дровяной лес. А его цена намного ниже. В сгоревшем бору уже орудует шелкопряд. За несколько лет он превратит деревья в труху. Для сравнения: цена за 1 м³ обрезной 6-метровой доски – 77 500 тенге, необрезной – 44 500 тенге. А топливная древесина, то есть дровяная, стоит 1800 тенге за 1 м³.

С начала 2024 года резерват заработал на реализации горельника свыше 180 млн тенге. Большая часть этих средств была направлена на выплату отраслевой надбавки сотрудникам резервата, заверили в администрации предприятия.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Впервые за всю историю резервата лесовладелец решил принять предложение инвесторов.

"Своими силами мы бы разрабатывали горельник 30 лет. Если не ускориться, то вредители могут перейти на здоровый лес. Нам нужно исключить этот плацдарм. Сейчас надеемся на инвесторов из России и Китая, которые заинтересованы загнать в лес свою технику и организовать там полный цикл обработки гари – начиная от спила, заканчивая выпуском готовой лесопродукции на месте. Кроме того, в их планах строительство заводов по глубокой переработке древесины. Сейчас ведем переговоры", – пояснил Виталий Шахматов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Кроме заграничных инвесторов, в разработке древесины заинтересован и отечественный товаропроизводитель. Работа с казахстанскими предпринимателями ведется через аукционы. На сегодня разыграно 4 лота.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Мы выставили на аукцион 31 лот по разработке кварталов по цене 10 300 тенге за 1 м³ вне зависимости от категории леса. В одном квартале от 5 до 10 тысяч м³ древесины. Участник аукциона может заехать со своей техникой и своими рабочими. Наши сотрудники будут осуществлять контроль за работой – следить, чтобы рабочие не спилили семенники и не вышли за границы квартала", – пояснил Виталий Шахматов.

Сейчас на разработку горельника брошены все резервные силы лесного предприятия. Ощущается острая нехватка тракторов и лесовозов, которые доставляют гарь на пилорамы. В ближайшее время подмогу в виде техники им окажут отраслевые предприятия из разных регионов.

Одновременно с расчисткой леса от горельника в "Семей Орманы" ведутся работы по выращиванию будущего леса. В восьми питомниках закончился посев семян, которые к следующей весне должны выдать очередную партию молодняка для посадки в открытый грунт - то есть для восстановления сгоревшей в разные годы территории соснового бора. По примерным подсчетам руководства резервата, к следующему весеннему посадочному сезону "поспеет" до 28 млн хвойных саженцев.

В этом году посадка саженцев закончилась в первых числах мая. В Бородулихинском, Бескарагайском районах и вокруг Семея было высажено больше 20 млн сеянцев.