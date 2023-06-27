Япония одобрила пробную продажу безрецептурных средств экстренной контрацепции

Япония собирается разрешить продажу экстренных контрацептивов без рецепта, спустя несколько недель после того, как в стране одобрили абортивные таблетки, сообщает Zakon.kz.

Этот шаг поставит Японию в один ряд с десятками других стран, где таблетки на "утро после" уже доступны без рецепта, сообщает The Guardian.



Действующие правила требуют, чтобы женщины, включая тех, кто подвергся сексуальному насилию, посещали клинику или больницу для получения рецепта на экстренное противозачаточное средство.

Считается, что эти препараты наиболее эффективны, если их принять в течение 72 часов после незащищенного полового акта.

Комиссия министерства здравоохранения одобрила продажу этих препаратов до марта 2024 года в аптеках, где работают квалифицированные фармацевты, способные координировать свои действия с близлежащими акушерско-гинекологическими клиниками.

Решение о разрешении безрецептурной продажи знаменует собой серьезный сдвиг в политике и произошло вскоре после того, как в апреле правительство одобрило абортивные таблетки. Ранее были доступны только хирургические аборты в первые девять недель беременности.

Участники кампании говорят, что долгое ожидание одобрения Японией абортивных таблеток, которые уже давно доступны в более чем 70 других странах, отражает низкий приоритет, который парламент страны, в котором доминируют мужчины, и медицинское сообщество придают сексуальному здоровью женщин.

Японии потребовалось 40 лет, чтобы одобрить оральные контрацептивы в 1999 году, но только шесть месяцев, чтобы одобрить препарат от эректильной дисфункции "Виагра".

Продажа препаратов пользуется большой поддержкой общественности. Когда в прошлом году комиссия министерства здравоохранения предложила общественности представить свои комментарии, более 90% из 46 312 ответов были в пользу аптечной продажи таблеток экстренной контрацепции.



В 2017 году комиссия не одобрила продажу безрецептурных препаратов, опасаясь, что их легкая доступность может способствовать "безответственному" поведению.

Однако медицинские работники призывают сделать эти препараты более доступными, утверждая, что они расширят возможности для жертв изнасилования и потенциально сократят число дорогостоящих хирургических абортов.