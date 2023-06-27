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Законодательство РК

"КазТрансГаз Аймак" запретили подключать астанчан к природному газу

подключение к газу Фото: Zakon.kz
Согласно информации Управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану, АО "КазТрансГаз Аймак" запретили проводить строительно-монтажные работы при подключении потребителей к природному газу, сообщает Zakon.kz.

Завершен анализ состояния конкуренции на рынке строительно-монтажных работ (СМР). Выявлена нецелесообразность присутствия госкомпании на рынке СМР при подключении потребителей к природному газу внутридомовых газовых сетей. Мероприятие было проведено в рамках проекта "Бизнеске жол" Департаментом по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Астане в тесном взаимодействии с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в рамках обращения ассоциации предпринимателей "Бірлік газ" касательно необоснованного вмешательства АО "КазТрансГазАймак" в конкурентную среду. 

"За 2019-2023 годы газифицировано более 6,3 тысяч населенных пунктов, подключено более 11,6 тысяч потребителей. Это создало высокий спрос на СМР. Сравнительный анализ стоимости СМР подрядчиков Общества и независимых поставщиков СМР показал, что цены сопоставимы и находятся в одном диапазоне цен (в некоторых регионах цены подрядчиков Общества выше аналогичных услуг частных компаний) и влияние на темпы газификации незначительно".Управление превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану

Обнаружено, что цена предлагаемая Обществом не может служить индикатором цены на рынках с развитой конкуренцией, в связи с наличием более доступных предложений на рынке СМР. Таким образом, как отметили в управлении, данный рынок, является конкурентоспособным, в нем могут участвовать более 800 предпринимателей. Отмечается, что только в столице их 141.

Подчеркивается, что Общество находясь в доминантном положении заключило договор на СМР с одним из ТОО, где предприниматели вынуждены были работать в качестве субподрядных организаций. Также, в целях ускорения темпов газификации без прямого вмешательства государства, АЗРК подготовлены и направлены предложения в соответствующие государственные органы.

"На основании изложенного, 22 июня текущего года АЗРК вынесло предписание в адрес Общества о необходимости прекращения осуществления деятельности на рынке СМР внутридомовых газовых сетей, в том числе через проведение закупок данных работ у сторонних организаций", - заключили в ведомстве.

На исполнение предписания отведено 15 календарных дней.

Ранее стало известно, что прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф.

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