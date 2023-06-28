Твой ход: топ-5 популярных настольных игр

У многих людей настольные игры ассоциируется с веселым время препровождением в кругу друзей и близких. При этом неважно, какая вокруг обстановка — купе поезда, автомобиль, кухня или номер в отеле. Редакция Zakon.kz сделала подборку популярных "настолок" для больших и маленьких компаний.

"Уно"

Эта динамичная игра уже очень много лет возглавляет все топы настольных игр. Подойдет для любой компании от двух до десяти человек.

Правила очень простые — каждый игрок получает по семь карт, и еще одна кладется на стол. С нее и начинается игра. Каждый по очереди выкладывает карту того же цвета или номинала, а если такой нет — берет из колоды. Необходимо избавиться от всех карт на руках и успеть крикнуть "Уно", когда у вас останется только одна. Игра крайне затягивающая и азартная, она развивает реакцию и логическое мышление.

Фото: pexel

"Имаджинариум"

Для этой игры нужна компания в семь – восемь человек. Суть игры заключается в придумывании ассоциаций к необычным картинкам. Поверьте, вашей фантазии будет где разгуляться. Игроки получают на руки по шесть карт. Каждый ход один из игроков становится ведущим и загадывает ассоциацию на одну из своих карточек, говорит ее вслух остальным и выкладывает на стол загаданную карточку в закрытую. Остальные находят в своих карточках что-то более подходящее на эту ассоциацию и также выкладывают карту рубашкой вверх. Все карты перемешиваются и только потом переворачиваются. Ведущий ничего не комментирует, а остальные пытаются угадать, какая картинка его.

Фото: imaginarium-game.ru

"Дженга"

Первый набор был выпущен в продажи в 1974 году. В нее можно играть одному или компанией до четырех человек. Она отлично подойдет детям, начиная с 6-летнего возраста. Правила известны многим: сначала из имеющихся брусков из плотного дерева, толщина которых чуть меньше ширины, выстраивается ровная башня. Затем игроки по очереди вытаскивают бруски и ставят их на верх башни. Главное — не обрушить ее, а это не так-то просто.

Фото: pixabay

"Запретный остров"

В этой игре необходимо сражаться не друг с другом, а против самой игры. Команде предстоит отыскать ценные артефакты. Но вот незадача — остров начинает тонуть. Героям нужно как можно скорее отыскать все предметы, собрав карточки с их изображением и обменяв в специальном месте, и улететь прочь.

Каждую игру остров "выстраивается" заново, локации меняют свои места, игроки случайным образом получают специальности, дающие особые свойства, к тому же можно настраивать сложность игры, увеличивая скорость затопления, так что интерес сохранится надолго.

Фото: gamewright.com

"Эволюция"

Игра основанная на реальных экосистемах, придуманная кандидатом биологических наук Дмитрием Кноре. Игра подойдет как взрослым, так и детям от 12 лет, которые смогут в игровой форме познакомиться с принципами эволюции. Игрокам предлагается комбинировать свойства животных, развивать свою популяцию, бороться за выживание и занимать доминирующее положение в экосистеме. Каждый ход состоит из четырех фаз: развития, определения кормовой базы, питания и вымирания. Игра начинается довольно мирно, но чем ближе к финишу, тем азартнее становятся участники. Здесь нет единой выигрышной стратегии, финал всегда непредсказуем.

Фото: rightgames.ru

Нельзя не отметить, что даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на детей. С помощью настольных игр дети начинают по – другому относиться ко многим школьным наукам, которые им ну совсем не нравятся в школе. Математика становится интересным квестом. География превращается в увлекательное путешествие по городам и странам, а иностранные языки через настольную игру изучаются в несколько раз быстрее.

Не менее полезны "настолки" и взрослым. Игры улучшают работу мозга. Игра стимулирует зоны мозга, которые ответственны за наши мысли и воспоминания, а значит, благодаря играм мы тренируем наши навыки в решении проблем и принятии сложных решений.