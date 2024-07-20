Топ-7 самых веселых настольных игр

Настольные игры – отличный повод весело провести время в большой компании, пообщаться с друзьями и близкими людьми. Выбрать хорошую "настолку" - сложно, потому что каждая из них по своему интересна. Zakon.kz собрал топ-7 самых популярных игр для больших и маленьких компаний.

"Элиас"

В настольной игре "Элиас" команды из двух человек соревнуются в отгадывании слов. Игра ведется на время: чем больше слов сможет отгадать команда за минуту, тем больше очков получит. Во время объяснения слова можно использовать синонимы и антонимы, главное не использовать однокоренные слова.

Фото: wikimedia

В "Семейном Элиасе" те же самые правила, только к ним добавляются и каверзные задания: нужно будет "объяснять шепотом", "объяснять писклявым голосом", "взвывать как волк после каждого неправильного предположения".

"Пирог в лицо"

В эту игру не обязательно играть со своими друзьями, наоборот, можно позвать в гости человека, которые не очень вам приятен.

Чтоб начать партию, соберите механизм, как это сказано в инструкции. Определитесь, какими снарядами будете играть. Это может быть что-нибудь из сладкого – пирог, торт, крем, желе, взбитые сливки или, наоборот, кетчуп или горчица. Поместите снаряд на ладонь механической руки, затем достаньте рулетку и решите, кто из вас, счастливчиков, ходит первым. На рулетке есть поля с цифрами от 1 до 4 и два специальных поля: "бездействие" и "смена хода".

Фото: shop.hasbro.com

Активный игрок подвигает к себе метательное устройство и просовывает голову в нужное отверстие. Теперь нужно раскрутить рулетку и завести механическую руку на такое количество оборотов, какое показала рулетка. Механическая рука срабатывает случайным образом в любое время, поэтому невозможно определить, когда именно она нанесет удар. Следующим крутит рулетку и испытывает удачу участник, сидящий слева и так далее по часовой стрелке.

Победитель определяется несколькими способами. Можно подсчитать количество попаданий "пирога" в каждого участника и наименее "раненый" игрок одержит победу. Также, можно записывать в таблицу числа, которые выпали на рулетке, но не привели к выстрелу, спустя несколько кругов, победит игрок, сумма чисел которого будет больше.

"День вождей"

Когда в одном доме собирается два и более ребенка, нужно придумать им развлечение. Игра "День вождей" сделает детский праздник незабываемым.

Правила этой игры очень просты. Перед началом игры 100 карточек с заданиями перемешиваются и кладутся в центр игрового поля рубашкой вверх. После выполнения хода игроки тянут одну карточку и выполняют задание, которое на ней указано.

Фото: mglan.ru

Вам может достаться карточка, которая потребует изобразить штангиста, прокукарекать, стоя на спинке дивана или размешать чай ложечкой, держа ее в зубах, нарисовать усы себе или соседу. Если вы справились с заданием, то ваша фишка остается на месте. Если нет, то вы будете вынуждены двигается назад на такое количество клеток, которое указано на вашей карточке.

"Твистер"

Эту игру придумали еще в середине 60-х годов прошлого века. С тех пор эта игра с простыми правилами обрела невероятную популярность и любовь игроков по всему миру.

Фото: pexels

Несмотря на то, что в "твистер" играют на полу, ее все-таки называют настольной игрой.

Перед игрой нужно выбрать просторное место с ровной поверхностью пола. Игроки делятся на команды, если их много, или просто занимают противоположные края игрового поля, если их двое-трое. В идеале нужен еще один игрок, который будет ведущим, хотя его обязанности легко могут исполнять свободные игроки. Ведущий крутит стрелку на рулетке и игра начинается.

На рулетке изображены секции для рук и ног, а также круги тех же цветов, что и на поле. Ведущий объявляет, где замерла стрелка рулетки. Например, синий круг и правая рука. Это значит, что все игроки должны поставить правую руку на ближайший к ним синий круг. Игра продолжается таким образом, пока все игроки со смехом не попадают на пол. Побеждает тот, кто смог устоять последним.

Фото: pexels

Для победы в этой игре нужно обладать не только ловкостью, но и навыками стратега. Например, вы должны знать, как занять самые легкие позиции, а также пытаться планировать наперед, куда вы будете ставить руки и ноги, если выпадет тот или иной цвет.

"500 злобных карт"

"500 злобных карт" – это настольная игра для тех, чье чувство юмора позволяет воспринимать грубые и откровенно несуразные шутки.

Фото: cosmodrome.games

Обратите внимание на то, что эта игра может понравится не всем. Если в вашем кругу есть особо впечатлительные люди, то эту "настолку" стоит отложить.

Но если компания веселая, и ваши друзья готовы понять и принять черный юмор, то "500 злобных карт" подарят массу эмоций и воспоминаний.

"Пятница"

Эта знакомая многим игра-головоломка с угадыванием слов на время. Участники игры надевают себе на лоб обруч с картой, на которой написано слово, которое-то и требуется угадать на это игроку дается ровно минута, чтобы угадать, кто он такой.

Фото: mglan.ru

Для участников в игре предусмотрены карточки с примерами основных наводящих вопросов. Если через минуту игрок справился с заданием, он получает в качестве победного очка свою карточку, если же нет – это слово выбывает из игры.

Фото: mglan.ru

Побеждает тот, у кого в конце игры окажется больше всех угаданных слов. Игра подойдет как для шумных веселых компаний, так и для семейных посиделок с детьми.

"Опята"

Настольная игра "Опята" повествует о докторе и его пациенте, которого одолевают навязчивые галлюцинации. Доктору нужно разобраться, что же представляют собой его навязчивые "видения". Это и является главной сложностью игры, ведь всю информацию врач получает от пациента, который постоянно галлюцинирует.

Фото: hobbygames.ru

Правила игры достаточно просты. Пациент садится напротив доктора, а за его спиной располагаются "видения". В распоряжении галлюцинаций колода болезней – карточки со словами, каждая из которых содержит слова из одной категории. "Недуги" договариваются и выбирают себе одно из слов с карточки, затем запускается таймер – все отведенное время они, жестикулируя, пытаются донести и изобразить задание пациенту. А пациент, в свою очередь, передает увиденное доктору.

Фото: hobbygames.ru

У каждого игрока собственная цель. К примеру доктор получает очки, если угадает категорию, к которой относилось слово, пациент – если отгадает само слово. Цели у галлюцинаций разные. Одним "видениям" нужно помочь пациенту, а другим — доктору.