Грозу, шквал и пожарную опасность прогнозируют синоптики в Казахстане в среду

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 областях страны на 28 июня, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.



На юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15 м/с.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается гроза.



На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 18 м/с.



В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, на севере области временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.



На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ночью на востоке, юге, днем на севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области – туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с.



На севере, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, в центре, юге Абайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на западе, в центре, юге области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем при грозе порывы 18 м/с.

