Заморозки до -3, грозу и пожарную опасность прогнозируют синоптики в Казахстане

В 11 областях Казахстана на 3 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре, на юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ветер юго-восточный с переходом на западный днем, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области туман. Ветер юго-западный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки -2. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, в центре Мангистауской области гроза. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на юге, в центре области днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Костанайской области гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.



На юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере Атырауской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе Северо-Казахстанской области гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный днем на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки -3. В Петропавловске ветер юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области туман. Ночью на северо-востоке области заморозки -2.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер северный, северо-западный днем, порывы 18 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз на 3-5 мая 2024 года по трем крупным городам: Астане, Алматы и Шымкенту.