Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Зеленский заявил о продвижении воинов, Варшаве не понравился переброс "Вагнера" в Беларусь

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сегодня по всем направлениям у украинских "воинов было продвижение вперед, и это счастливый день". Также он пожелал им удачи, сообщает Zakon.kz.
  • Александр Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию и заявил, что в Беларуси не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер", но при необходимости помогут с размещением.
  • Убитых украинских военнослужащих не вывозят с поля боя и присыпают землей прямо в окопах, а раненых приходится нести по несколько часов на руках, рассказал попавший в плен к российским бойцам солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский.
  • Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю – 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Лукашенко о ситуации с ЧВК "Вагнер": "Не надо никого сажать, надо остыть и перевернуть эту страницу".
  • Из офисного здания "Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам СВО, дроны и более 12 млн рублей – "Известия".
  • Путин в обращении к военнослужащим: нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны "СВО" во время попытки мятежа.
  • В Кремле не согласны с мнением, которое высказал ряд аналитиков, о том, что позиции российской власти и лично Путина после попытки вооруженного мятежа пошатнулись.
  • Жители Украины попросили Зеленского разорвать дипломатические отношения с Беларусью из-за ее сотрудничества с Россией, петиция зарегистрирована на сайте украинского лидера.
  • Лукашенко: значительная часть ядерного оружия уже завезена из РФ в Беларусь, вагнеровцы не будут его охранять – Белта.
  • Украина не подтверждает строительства лагерей "Вагнера" в Беларуси, заявили в ГПСУ.
  • У Беларуси есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада – Лукашенко.
  • Варшава считает "очень негативными" для себя сигналами передислокацию "Вагнера" в Беларусь, заявил польский президент Дуда.
  • Официальный представитель МИД КНР не подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что "официальные переговоры" по урегулированию в Украине могут начаться в июле.
  • Кремлю ничего не известно о возможности проведения в июле переговоров по урегулированию в Украине – Песков.
  • США не видят намерений России применить ядерное оружие в Украине, заявил Джон Кирби.
  • В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в мировых культурных достопримечательностях для посетителей из Украины и популяризации украинского языка в мире в Национальном музее Австралии заработал украинский аудиогид.

Читайте также

В Турции вновь произошло землетрясение

Лукашенко рассказал, как убедил Пригожина прекратить мятеж

Япония одобрила пробную продажу безрецептурных средств экстренной контрацепции

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Лукашенко Александр Путин Владимир США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления