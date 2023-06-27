Ситуация в Украине: Зеленский заявил о продвижении воинов, Варшаве не понравился переброс "Вагнера" в Беларусь

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сегодня по всем направлениям у украинских "воинов было продвижение вперед, и это счастливый день". Также он пожелал им удачи, сообщает Zakon.kz.

Александр Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию и заявил, что в Беларуси не будет пунктов по набору в ЧВК "Вагнер", но при необходимости помогут с размещением.

Убитых украинских военнослужащих не вывозят с поля боя и присыпают землей прямо в окопах, а раненых приходится нести по несколько часов на руках, рассказал попавший в плен к российским бойцам солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский.

Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю – 41 танк и 102 бронемашины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лукашенко о ситуации с ЧВК "Вагнер": "Не надо никого сажать, надо остыть и перевернуть эту страницу".

Из офисного здания "Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге изъяли награды участникам СВО, дроны и более 12 млн рублей – "Известия".

Путин в обращении к военнослужащим: нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны "СВО" во время попытки мятежа.

В Кремле не согласны с мнением, которое высказал ряд аналитиков, о том, что позиции российской власти и лично Путина после попытки вооруженного мятежа пошатнулись.

Жители Украины попросили Зеленского разорвать дипломатические отношения с Беларусью из-за ее сотрудничества с Россией, петиция зарегистрирована на сайте украинского лидера.

Лукашенко: значительная часть ядерного оружия уже завезена из РФ в Беларусь, вагнеровцы не будут его охранять – Белта.

Украина не подтверждает строительства лагерей "Вагнера" в Беларуси, заявили в ГПСУ.

У Беларуси есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада – Лукашенко.

Варшава считает "очень негативными" для себя сигналами передислокацию "Вагнера" в Беларусь, заявил польский президент Дуда.

Официальный представитель МИД КНР не подтвердила появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что "официальные переговоры" по урегулированию в Украине могут начаться в июле.

Кремлю ничего не известно о возможности проведения в июле переговоров по урегулированию в Украине – Песков.

США не видят намерений России применить ядерное оружие в Украине, заявил Джон Кирби.

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в мировых культурных достопримечательностях для посетителей из Украины и популяризации украинского языка в мире в Национальном музее Австралии заработал украинский аудиогид.

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