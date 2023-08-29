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Ситуация в Украине: Зеленский почтил погибших воинов, россиян и белорусов допустили к турнирам по бадминтону

президент Украины Фото: president.gov.ua
В День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский почтил воинов, павших в российско-украинской войне. В сопровождении роты почетного караула он установил цветочную композицию к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, сообщает Zakon.kz.
  • Румыния включила поддержку Молдовы и Украины в список своих внешнеполитических приоритетов, заявил во вторник президент Клаус Йоханнис на встрече с румынскими послами.
  • Диалог между РФ и Ватиканом по Украине продолжается, Москва ценит взвешенный подход Святого престола к урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова итальянскому агентству Ansa.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли схему незаконного завладения международным аэропортом Одессы и почти 70 миллионами долларов его дохода, сообщает пресс-служба названной прокуратуры в Telegram-канале.
  • Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной, в него войдут военный и гуманитарный аспекты, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во вторник.
  • Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он поблагодарил за всестороннюю помощь со стороны Японии, в частности за поддержку Украинской формулы мира. Президент рассказал о следующем раунде консультаций на уровне советников по вопросам национальной безопасности, подготовке Глобального саммита мира и пригласил Японию к участию в этих важных мероприятиях.
  • Правоохранительные органы Германии арестовали немецкого бизнесмена российского происхождения по подозрению в поставке компонентов для российских беспилотников.
  • Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгения Борзилова, который возглавлял ведомство с июля 2022 года.
  • Всемирная федерация бадминтона (BWF) подтвердила, что возобновит разрешения на участие нейтральных спортсменов из России и Беларуси в турнирах с 26 февраля 2024 года.
  • Кабинет министров на заседании 29 августа принял постановление о перераспределении субвенции на реализацию проектов обновления в регионах. Общая сумма финансирования будет составлять 1,7 млрд гривен.

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Редакция Zakon.kz
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