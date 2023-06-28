Восемь лет тюрьмы получил подросток за смерть школьника

В Актобе вынесли приговор 17-летнему юноше, которого признали виновным в смерти школьника. Ребенок скончался в больнице после ударов, которые нанес ему осужденный, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области 27 июня вынесли приговор 17-летнему юноше. Суд признал подростка виновным в смерти школьника, передает AstanaTV.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в селе Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области. Тогда 14-летний школьник вместе с друзьями сделали замечание старшим ребятам, которые распивали алкоголь. Подвыпившие подростки выстроили ребят помладше в ряд и начали бить по очереди. Один из школьников после удара упал и потерял сознание. В себя ребенок больше не пришел, он скончался в больнице.

"Признать Достанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 106 УК РК. Назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. В качестве места отбывания наказания Достанова назначить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы, предназначенное для содержания несовершеннолетних". Судья Мираш Жугунисова

Осужденный подросток также обязан, по решению суда, выплатить семье погибшего школьника 11 миллионов тенге компенсации.

Родные погибшего мальчика и осужденного подростка находились в зале суда во время оглашения приговора, но прокомментировать приговор они отказались.

В тот же день в суде Мангистау вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в смерти троих собственных детей. Как сказано в деле, в марте этого года мужчина, вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.