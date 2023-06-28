Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Восемь лет тюрьмы получил подросток за смерть школьника

Восемь лет тюрьмы получил подросток за смерть школьника Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор 17-летнему юноше, которого признали виновным в смерти школьника. Ребенок скончался в больнице после ударов, которые нанес ему осужденный, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области 27 июня вынесли приговор 17-летнему юноше. Суд признал подростка виновным в смерти школьника, передает AstanaTV.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в селе Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области. Тогда 14-летний школьник вместе с друзьями сделали замечание старшим ребятам, которые распивали алкоголь. Подвыпившие подростки выстроили ребят помладше в ряд и начали бить по очереди. Один из школьников после удара упал и потерял сознание. В себя ребенок больше не пришел, он скончался в больнице.

"Признать Достанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 106 УК РК. Назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. В качестве места отбывания наказания Достанова назначить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы, предназначенное для содержания несовершеннолетних". Судья Мираш Жугунисова

Осужденный подросток также обязан, по решению суда, выплатить семье погибшего школьника 11 миллионов тенге компенсации.

Родные погибшего мальчика и осужденного подростка находились в зале суда во время оглашения приговора, но прокомментировать приговор они отказались.

В тот же день в суде Мангистау вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в смерти троих собственных детей. Как сказано в деле, в марте этого года мужчина, вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.

Читайте также

Директоров детсадов Актау оштрафовали за торт начальнику горОО

В Мангистау вынесли приговор мужчине, убившему своих троих детей

В Алматы обсуждают видео, на котором девочка жестоко избивает кошку

Мария Мельникова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления