В Мангистау вынесли приговор мужчине, убившему своих троих детей

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемом в убийстве трех малолетних своих детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", суд установил, что подсудимый, вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.

"Вина подсудимого Е. в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела", – сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Трагедия произошла 24 марта в доме № 46 в 27-м микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мужчина зарезал троих своих детей и забаррикадировался в квартире. Позже мертвыми были найдены две его дочери 2011, 2014 годов рождения и сын 2016 года рождения.

Ранее, в декабре 2022 года, полицией Мангистауской области обнаружены тела четырех жителей Западного Казахстана с признаками смерти путем повешения – мужчины 38 лет и его троих детей. Тогда мужчина покончил с собой, повесив перед этим своих троих детей.