Перекусы, улучшающие работу мозга, назвала нутрициолог

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о продуктах, которые улучшат работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Специалист-нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова в беседе с "Лента.ру" перечислила продукты, которые станут полезными для работы мозга, пишет издание.

Зеленый чай

По словам нутрициолога, в чае содержится больше кофеина, чем в кофе, к тому же этот напиток богат танином. Оба эти микроэлемента помогают взбодриться, объяснила специалист.

Творог с фруктами

В твороге содержится полезный витамин В12, который помогает улучшить кровообращение и работу мозга, объяснила Елена Свиридова. Она добавила, что творог с фруктами – сытный завтрак, который надолго избавит от назойливых мыслей о еде.

Черника

Черника улучшает кровообращение, способствует улучшению работы кратковременной памяти, а также регулирует координацию движений. Чернику круглогодично можно найти в супермаркетах. Летом свежую, в другие сезоны – замороженную.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог рассказала о продуктах, которые станут полезными перекусами в течение дня.