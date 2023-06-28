В Казахстане отмечают Курбан-айт

Один из самых главных мусульманских праздников, Курбан-айт, отмечают сегодня в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Курбан-айт – праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после праздника Ораза-айт. Курбан-айт празднуют три дня, начиная с 28 июня. Этот день в Казахстане объявлен праздничным выходным днем.

В этот день верующие отправляются в мечеть, где проходит специальный айт-намаз. В Курбайн-айт принято приносить в жертву барана, часть от которого, по традиции, раздают. Также в праздник принято ходить в гости и дарить угощения и подарки.