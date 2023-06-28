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Ученые нашли универсальный метод лечения рака

Ученые нашли универсальный метод лечения рака Фото: pexels
Японские ученые нашли новый универсальный метод, который потенциально может лечить несколько видов рака с меньшим количеством негативных побочных эффектов, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Science.

Исследование основано на особенности соединения акролеина накапливаться в раковых клетках. Предыдущие исследования также базировались на этом принципе, что позволило выявлять отдельные клетки рака молочной железы. Для этого специалисты вводили флуоресцирующее вещество к определенному типу азида — органической молекуле с группой из трех атомов азота (N3). Теперь вместо подсвечивания раковых клеток ученые нацелились на их уничтожение.

Для этого они вводили вещество астатин-211, убивающее только опухолевые клетки, которое активировалось при взаимодействии с азидом.

"Астатин-211 — это радионуклид, который при распаде выделяет небольшое количество альфа-частиц. По сравнению с другими формами лучевой терапии альфа-частицы более эффективны с точки зрения уничтожения раковых клеток, но при этом могут перемещаться всего на одну двадцатую миллиметра", – рассказали ученые. 

В ходе экспериментов на мышах подопытным имплантировали клетки опухоли легкого человека и протестировали лечение в трех условиях:

  • простое введение астатина-211 в опухоль,
  • введение зонда с астатин-211-азидом в опухоль,
  • введение зонда с астатин-211-азидом в кровоток.
"При использовании зонда опухоли росли почти в три раза меньше, выживаемость при введении в опухоль составила 100 процентов, при введении в кровь — 80 процентов", – отметили ученые. 

Исследователи подчеркивают, что значительных результатов удалось достичь даже при введении соединения в кровоток. По их словам, этот метод можно использовать для лечения рака на очень ранних стадиях, в тех случаях, когда неизвестно, где находится опухоль.

Ранее ученые рассказали, какие привычки снижают риск развития рака.

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