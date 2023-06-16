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Какие привычки снижают риск развития рака

советы, врач Фото: pixabay
Ученые из Университета Ньюкасла провели систематический обзор и метаанализ 18 исследований, а результате чего потвердели, что соблюдение более здорового образа жизни, в том числе поддержание здоровой массы тела и ограничение потребления мяса, снижает риск развития рака, сообщает Zakon.kz.

В журнале Cancer отмечается, что специалисты изучали связи между соблюдением рекомендаций Всемирного фонда исследования рака (WCRF) и Американского института исследований рака (AICR) 2018 года и заболеваемостью различными видами рака. Они обнаружили, что каждое увеличение на 1 балл в анкете, используемой для оценки соблюдения этих рекомендаций, приводило к снижению риска рака кишечника на 12%, снижению риска рака молочной железы на 11% и снижению вероятности рака легких на 8%.

Среди рекомендаций: поддержание здорового веса, физическая активность, отказ от курения, ограничение алкоголя, фаст-фуда, красного мяса и сахара. Согласно рекомендациям, в диету стоит добавить больше овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. При этом не следует использовать какие-либо добавки для профилактики рака. Для младенцев полезно грудное вскармливание.

Предыдущие исследования доказали, что употребление большого количества красного и переработанного мяса увеличивает риск рака кишечника, а употребление алкоголя – рака молочной железы, кишечника и пищевода.

Приблизительно 40% всех случаев рака связаны с модифицируемыми факторами образа жизни: отсутствием физической активности, употреблением табака, ожирением, неправильным питанием и употреблением алкоголя, что позволяет предположить, что многие случаи можно предотвратить. Рекомендации WCRF и AICR по профилактике рака являются выводами независимой группы экспертов. Они представляют собой набор правил здорового образа жизни, которые в совокупности могут снизить риск развития рака у людей.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявил, что неправильно подобранные ограничения в еде могут стать причиной серьезных заболеваний.

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