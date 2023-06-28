Тайный проход на неработающие золотоносные шахты нашли во дворе жителя Бестобе

Полицейские обнаружили незаконный пролаз на неработающие шахты в поселке Бестобе, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Бестобе во дворе одного из местных жителей обнаружили пролаз на нижние горизонты шахты.



"Тайный ход или так называемую в народе "дудку" сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами", – сообщили в ДП Акмолинской области.

Как отметили в полиции, данный пролаз ликвидировали.









На шахте в Бестобе часто гибнут "черные" старатели.