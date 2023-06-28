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Тайный проход на неработающие золотоносные шахты нашли во дворе жителя Бестобе

Тайный проход на неработающие золотоносные шахты нашли во дворе жителя Бестобе Фото: пресс-служба "АО "АК Алтыналмас"
Полицейские обнаружили незаконный пролаз на неработающие шахты в поселке Бестобе, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Бестобе во дворе одного из местных жителей обнаружили пролаз на нижние горизонты шахты.

"Тайный ход или так называемую в народе "дудку" сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами", – сообщили в ДП Акмолинской области.     

Как отметили в полиции, данный пролаз ликвидировали. 



На шахте в Бестобе часто гибнут "черные" старатели. 

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