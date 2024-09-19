В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота

Полицейские Акмолинской области обнаружили и вернули домой 17-летнего подростка, который пропал после того, как спустился на нижние горизонты шахты в поселке Бестобе, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, заявление о пропаже ученика 11 класса поступило в полицию города Степногорска 16 сентября. Учителя забили тревогу, когда подросток не явился на занятия, выяснилось также, что его не было в школе с 13 сентября. Полицейские незамедлительно начали оперативные и поисковые мероприятия, опросили круг знакомых подростка, его родителей, родственников и друзей.

17 сентября правоохранители установили местонахождение несовершеннолетнего. Он находился на территории шахты в поселке Бестобе и был благополучно передан родным. Подросток объяснил, что спустился в шахту в поисках золота.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Сам подросток также привлечен к административной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект.

Полиция призывает родителей усилить контроль за своими детьми и проявлять бдительность в вопросах их безопасности.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы начала отработку по подросткам.

