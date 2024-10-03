Алкоголь и курение увеличивают риск семи видов рака, предупредил врач

Российский уролог и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что злоупотребление алкоголем и курением значительно увеличивает риск развития семи видов рака, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале врач рассказал о связи вредных привычек с опасными заболеваниями.

Гадзиян отметил, что курение и чрезмерное употребление алкоголя могут стать причиной развития таких видов рака, как рак молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, а также прямого и толстого кишечника. Он подчеркнул, что сочетание алкоголя и курения многократно усиливает риск рака гортани.

"Если человек выпивает полтора литра вина ежедневно и выкуривает 15 сигарет, риск развития рака пищевода увеличивается в 150 раз", — заявил онкоуролог.

Также врач отметил, что даже небольшие дозы алкоголя, при регулярном употреблении, могут негативно повлиять на выработку тестостерона. Например, трех бутылок пива в день в течение нескольких недель достаточно для снижения уровня главного мужского гормона. При употреблении более крепких напитков этот процесс происходит еще быстрее.

Гадзиян подчеркнул, что алкоголь оказывает негативное воздействие не только на физическое здоровье, но и на психику, так как относится к депрессантам, вызывающим депрессию. Кроме того, по словам эксперта, алкоголь ухудшает состояние микрофлоры кишечника и снижает его барьерную функцию, что способствует проникновению бактерий. Регулярное употребление алкоголя также ускоряет старение организма за счет повышения жесткости артерий, добавил врач.

Ранее популярная российская телеведущая Елена Малышева и профессор Михаил Коновалов рассказали, что этот уличный продукт не так уж и опасен. Более того, по их словам, он даже полезен для здоровья.