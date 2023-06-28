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Шведская полиция разрешила протестную акцию с Кораном в Курбан байрам

Шведская полиция разрешила сжечь Коран в Курбан-байрам Фото: pxhere
Шведская полиция одобрила проведение акции с возможным сожжением Корана у главной мечети Стокгольма в первый день праздника Курбан байрам, сообщает Zakon.kz.

В полиции, ссылаясь на решение суда, заявили, что для отмены акции нужно "иметь четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности", что в правоохранительных органах не усматривают, передает Sverigesradio.se.

В апреле Административный суд Стокгольма признал необоснованным отказ полиции выдать разрешение на проведение аналогичного мероприятия у посольств Ирака и Турции в шведской столице. Позже Апелляционный суд пришел к выводу, что у силовиков не было достаточных оснований для запрета.

Местные СМИ пишут, что акцию собирается провести 30-летний мужчина из пригорода Стокгольма возле мечети на площади Медборъярплатсен во второй половине дня. При этом, акция заявлена не как "сожжение Корана", а как "акция с Кораном". При этом, в Стокгольме сейчас действует запрет на разведение огня из-за жары и сухой погоды. Так что если мужчина действительно сожжет Коран, то будет оштрафован.

Полиция Стокгольма вызвала подкрепления со всей страны, для подмоги на случай беспорядков. Особого градуса ситуации добавляет то, что мусульмане сегодня празднуют один из главных праздников – Курбан-байрам.

В начале февраля 2023 года в полицию обратились организаторы двух акций, которые хотели сжечь Коран перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме. Тогда полиция акцию не разрешила. После этого шведские юристы оспорили запрет и местный суд постановил, что запрет полиции был неправомерным. Полиция была против таких акций из-за риска терактов радикальных исламистов.

В начале 2023 года лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции, разгорелся международный скандал.

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