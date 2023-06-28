Курбан айт – суть праздника и его история

Курбан айт – Курбан байрам или Ид-аль-Адха (арабск.) – одно из главных исламских торжеств, которое отмечается мусульманами всего мира, праздник жертвоприношения. История праздника – в обзоре Zakon.kz.

Из истории ислама известно, что Аллах повелел своему пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына. Мусульманин занес нож над ребенком, однако ангел Джибраил, убедившись, что Ибрахим выдержал испытание, по воле Всевышнего послал ему барашка, которого они и принесли в жертву.

Кстати, эта история перекликается и с тем, что рассказано в Библии. Бог подверг Авраама испытанию и так же повелел принести в жертву своего сына Исаака – долгожданного ребенка.



С тех пор мусульмане ежегодно приносят в жертву животных – чаще всего баранов, но можно коз, овец, коров, быков и даже верблюдов (в зависимости от местности, где живет мусульманин).





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Нельзя проявлять агрессию, когда закалываешь жертвенное животное, его категорически нельзя мучить. К нему надо относиться с жалостью, а на место жертвоприношения приводить аккуратно, не вызывая паники. Животное не должно видеть ножа.

Кроме того, нельзя, чтобы происходящее увидели другие животные. Нельзя, чтобы баран был старым или больным – человек должен "пожертвовать" здорового молодого барана, причем себе и семье можно оставить лишь чуть-чуть мяса, а остальное необходимо раздать бедным.

И ни в коем случае нельзя расплачиваться с человеком, который резал жертвенное мясо. Этому человеку надо дать часть от блюда.

"Перед жертвоприношением совершается утренняя праздничная молитва. Только после нее можно заколоть животное. Если человек сам слишком чувствителен или имеет проблемы со здоровьем, заколоть животное можно от его имени. Однако важно помнить: если нет финансовой возможности, не стоит брать деньги в долг, кредит", – объясняет имам.

Принято считать, что выполнивший курбан-шалу приносит в дом благополучие, покой, процветание. В первый день Курбан айта в доме мусульман обязательно накрывают дастархан, ведь в любой момент могут прийти гости или священнослужители.



В праздник запрещено заниматься физическим трудом, отвлекающим от молитв, а также ссориться и причинять неудобства другим людям. В дни праздника и после него полагается навещать могилы родных, посещать родственников и друзей, принимать гостей.

Выпадает Курбан айт на 70 день после завершения поста Ораза. День праздника исчисляется в соответствии с лунным календарем, и каждый год дата меняется с поправкой в 10 дней.

В первый и самый важный день Курбан айта в мечетях читают айт намаз, и именно в этот день верующие люди стараются поздравить друг друга и пригласить за дастархан.





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На 11 сессии Ассамблеи народа Казахстана было предложено сделать религиозные праздники, первый день Курбан айта и православное Рождество, выходными днями.

Вскоре после сессии группа депутатов выступила с предложением о том, чтобы внести дополнения не в Закон "О праздниках в РК", а в действовавший тогда Закон "О труде" (ныне "Трудовой кодекс"), объявив эти дни нерабочими. В результате их предложения были поддержаны почти всеми депутатами. Правительство страны одобрило парламентскую позицию, и новый законопроект обрел силу официального документа – Закона РК от 30 декабря 2005 года № 109-III "О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан "О труде в Республике Казахстан".

Сегодня, 28 июня, в Казахстане отмечают Курбан айт.