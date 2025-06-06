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Общество

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 08:11 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со светлым праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия. По словам президента, сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие! В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни! Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт!" – говорится в поздравлении президента.

Ранее в Министерстве культуры и информации РК также поздравили казахстанцев с праздником.

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Аксинья Титова
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