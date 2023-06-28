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В Павлодаре у женщины нашли более 30 свертков с психотропным веществом

рация Фото: Zakon.kz
На жительницу Павлодара полицейские обратили внимание, когда она фотографировала участки земли, расположенные на близком расстоянии друг от друга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, женщину сняли на видео, потому она "была вынуждена признаться, что осуществляла "закладки".

"Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров она увидела объявление о "трудоустройстве" в интернет-магазин, занимающийся распространением наркотических веществ. Пройдя инструктаж, подозреваемая стала курьером и должна была получать наркотики и закладывать с целью передачи другим лицам. Осуществив закладки, злоумышленница делала фото с координатами для операторов магазина", – говорится в сообщении.

В ходе личного обыска у нее были обнаружены и изъяты 36 свертков общей массой 54,35 грамма, которые содержат в своем составе психотропное вещество "альфа-PvP".

Ранее сообщалось, что с памятников истории и культуры в Павлодаре пришлось срочно снять таблички с QR-кодами. Коды вели пользователей на сайты наркоторговцев.

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