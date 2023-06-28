Дождливая погода сохранится на большей части Казахстана в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана на 29 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В южной части Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкент: 29 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный днем 15-20 м/с.



На юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе, юге области град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На востоке, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорск ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара +38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гроза, на севере области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере области порывы 18 м/с. 29 июня на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.



На юге Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

