На большей части Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны на 23 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Ветер северо-западный, ночью на севере, северо-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается метель. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.



На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области – туман. В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).



На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гололед.



На юге, востоке Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 18-23, временами 28 м/с. В Алматы ожидается временами сильный дождь, туман. В Конаеве – туман. Ветер северо-западный, порывы 18-23 м/с.



Ночью на востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Караганде ночью ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.



В Костанае ожидаются гололед, туман, метель. Ветер юго-восточный, южный 15-20, порывы 23 м/с.



На севере, востоке Улытауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге Абайской области ожидается туман, на севере, западе области – гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.



Ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.



Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гололед, в северной половине области ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, ночью 15-20, на севере области временами 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается метель. Ветер западный, юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем порывы 15 м/с.



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