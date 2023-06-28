В Актау плавание в необорудованном месте обернулось спасательной операцией
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28 июня в 18:30 во время купания в необорудованном месте в 4А микрорайоне Актау тонули два парня, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, молодым людям помогли выбраться на берег спасатели.
"На побережье Каспийского моря спасатели, дежурившие на мобильном спасательном посте ДЧС Мангистауской области, спасли жителя Актау 2000 года рождения и жителя Жанаозена 2004 года рождения, которые купались в необорудованном месте для купания". Пресс-служба ДЧС по Мангистауской области
Как уточняется, в медпомощи молодые люди не нуждались.
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры.
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