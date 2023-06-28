В Актау плавание в необорудованном месте обернулось спасательной операцией

Фото: скриншот видео

28 июня в 18:30 во время купания в необорудованном месте в 4А микрорайоне Актау тонули два парня, сообщает Zakon.kz.

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