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В Актау плавание в необорудованном месте обернулось спасательной операцией

помощь утопающему Фото: скриншот видео
28 июня в 18:30 во время купания в необорудованном месте в 4А микрорайоне Актау тонули два парня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, молодым людям помогли выбраться на берег спасатели.

"На побережье Каспийского моря спасатели, дежурившие на мобильном спасательном посте ДЧС Мангистауской области, спасли жителя Актау 2000 года рождения и жителя Жанаозена 2004 года рождения, которые купались в необорудованном месте для купания". Пресс-служба ДЧС по Мангистауской области

Как уточняется, в медпомощи молодые люди не нуждались.


Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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