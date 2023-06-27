Пятилетний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры

В селе Алгабас Туркестанской области в оросительном канале утонул пятилетний мальчик. Об этом 27 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе регионального ДЧС.

По данным ведомства, вечером 25 июня семья направилась на отдых: во время игры ребенок утонул.

"В результате поисковых работ 26 июня в 00:35 из оросительного канала в селе К. Пернебаева Бирликского сельского округа, расположенного в 2,5 км от места происшествия, жители села извлекли тело ребенка". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

В ДЧС уточнили, что во многих случаях причиной трагедий на водоемах является купание в необорудованных и несанкционированных местах, неумение плавать и оставление детей без присмотра родителей.



Чтобы обезопасить себя, близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде.



Не допускается:

1) купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

2) прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этой цели;

3) нырять в непроверенных и необорудованных местах;

4) превышать плавучие знаки, обозначающие плавательный порог;

5) плавать с предметами, не предназначенными для плавания;

6) загрязнение и осушение водоемов;

7) оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;

8) кричать с ложной тревогой;

9) выходить на технические и профилактические знаки, знаки поплавка;

10) входить в воду детям без присмотра взрослых.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка лишилась безымянного пальца в одном из частных детских садов Атырау. Родители написали заявление в полицию.