Пятилетний мальчик утонул в Туркестанской области во время игры
По данным ведомства, вечером 25 июня семья направилась на отдых: во время игры ребенок утонул.
"В результате поисковых работ 26 июня в 00:35 из оросительного канала в селе К. Пернебаева Бирликского сельского округа, расположенного в 2,5 км от места происшествия, жители села извлекли тело ребенка".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В ДЧС уточнили, что во многих случаях причиной трагедий на водоемах является купание в необорудованных и несанкционированных местах, неумение плавать и оставление детей без присмотра родителей.
Чтобы обезопасить себя, близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде.
Не допускается:
1) купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
2) прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этой цели;
3) нырять в непроверенных и необорудованных местах;
4) превышать плавучие знаки, обозначающие плавательный порог;
5) плавать с предметами, не предназначенными для плавания;
6) загрязнение и осушение водоемов;
7) оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;
8) кричать с ложной тревогой;
9) выходить на технические и профилактические знаки, знаки поплавка;
10) входить в воду детям без присмотра взрослых.
Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка лишилась безымянного пальца в одном из частных детских садов Атырау. Родители написали заявление в полицию.