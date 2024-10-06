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Мужчина разбился насмерть на Скальной тропе в Актау

Житель Актау погиб на Скальной тропе, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 18:21 Фото: скриншот видео
6 октября в 13:45 на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне Актау погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада" со ссылкой на ДЧС региона, погибший по неосторожности сорвался со скульптурной композиции "Русалка" на камни.

Согласно информации издания, данные и личность погибшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в квартире в Алматы.

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