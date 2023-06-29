В Кентау 58 человек попали в больницу с отравлением

После посещения одного из кафе города Кентау 58 человек были госпитализированы с отравлением, сообщает Zakon.kz.

Об этом вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала МИА "Казинформ".

"Зарегистрирован случай группового пищевого отравления. Все 58 человек связывают свое заболевание с употреблением пищи в кафе "Ризык Раяна". Начата внеплановая проверка, деятельность обьекта приостановлена, возбуждено уголовное дело. Отобран материал для лабораторного исследования от больных, персонала, продуктов питания. К проверке привлечены специалисты областного департамента санэпиднадзора. Состояние больных средней тяжести". Айжан Есмагамбетова

Как уточняется, факт массового отравления был зарегистрирован 27 июня текущего года. Всего зарегистрировано 58 случаев с диагнозом "пищевое отравление". Отмечается, что в инфекционном отделении кентауской центральной городской больницы находится – 39 человек, еще 19 получают амбулаторное лечение. Среди заболевших более 20 детей в возрасте до 14 лет, 18 взрослых, в том числе две женщины в положении.

Ранее, в конце мая, санэпидемиологи Алматинской области выясняли причину массового отравления среди школьниц средней школы села Байтерек.

