В Алматинской области расследуют причину массового отравления школьниц

Санэпидемиологи Алматинской области выясняют причину массового отравления среди школьнц средней школы села Байтерек, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 мая 2023 года. Сейчас специалисты рассматривают возможные версии инцидента, передает Almaty.tv.

В пятницу в 16:00 бригадой СМП в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы доставили 10 пятиклассниц с предварительным диагнозом: "Бактериальное пищевое отравление неуточненное".

Тогда причиной отравления посчитали сладости, купленные детьми в ближайшем продуктовом магазине. Хрустящие палочки китайского производства - популярный среди подростков продукт. Его активно рекламируют в TikTok. 10 учащихся скинулись на одну пачку.

Родители подтверждают, что отравились те дети, которые их ели.

"Пациенты обследованы, проведено промывание желудка. Оказана своевременная квалифицированная помощь. Семь пациентов направлены на амбулаторное лечение, три пациента со средней степенью тяжести госпитализированы в инфекционное отделение", - сообщили представили управления здравоохранения области.

По словам медиков, завтра детей уже могут выписать. Также в больнице пока затрудняются однозначно ответить, что стало причиной недомогания. Была версия, что ученики могли отравится в школьной столовой.



Но, директор опровергла такой вариант, так как в учебном заведении обучаются свыше 1600 школьников, а также педагоги, которые там питаются. Но отравились лишь 10 учениц, которые ели, так называемые, китайские палочки.

Санэпидемиологи взяли товар на экспертизу.

"На момент расследования, палочек неизвестного происхождения в продаже не оказалось. Прием и реализация продуктов проводилась без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Товар был доставлен из города Алматы", - пояснил пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Темирлан Айтбаев.

Торговцы заявили, что это была лишь пробная партия. После инцидента товар сняли с продажи.

В конце марта 15 человек отравились в Шымкенте во время школьной олимпиады.