В Балхаше активисты выступили против реконструкции набережной за 4 млрд тенге

В Балхаше активисты выступают против реконструкции набережной стоимостью в 4 млрд. Жители заявляют, что лучше пустить все деньги на ремонт водовода, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, с начала года постоянные аварии заставили жителей Балхаша серьезно понервничать. Так, в апреле город остался без воды почти на неделю. Сначала крупная поломка произошла на водоводе, а затем – на самой насосной станции. Тогда горожан спасали всего два водовоза. Поэтому масштабная реконструкция набережной возмутила многих.



"На сутки мы оставались и неделю без воды сидели. Вот хотелось бы знать, зачем нам нужен проект за 4 млрд тенге – пляж, когда в данный момент мы, все жители, нуждаемся, чтобы наши коммуникации были приведены в порядок. В действительности мы как бы одеты, а внутри ничего нету. Мы уже устали. Мы жители, мы платим налоги, мы вкладываемся, но мы не можем получить качество. Для туристов, я понимаю, для предпринимателей, но мы 77 256 население, не все занимаются предпринимательством". Активист Мейиргуль Кульпеисова

Уточняется, что власти с жителями не согласны. Они уверены: отремонтированная набережная станет местом притяжения не только для местных, но и для туристов. По проекту там появятся мостики, фонтаны, малые архитектурные формы, оригинальные выходы к озеру. Про коммунальные проблемы тоже обещают не забывать и заменить коммуникации. Правда, в течение 4 лет.

"Этот проект планировался как точка притяжения для туристов, так как Балхаш уже вошел в Дорожную карту по развитию туризма. Если суммировать, я не думаю, что проект дорогой. В данный момент уже с прошлого года ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей 2-3 очереди. Водопровод вообще у нас рассчитан на четыре года". Руководитель отдела ЖКХ акимата г. Балхаша Ануар Самиев

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды. Затем авария на трубопроводе произошла 7 апреля.

