В Балхаше на магистральном водопроводе вновь произошла авария

Накануне жителей Балхаша обнадежили тем, что авария на магистральном трубопроводе устранена. Но вот уже сегодня, 7 апреля, на трубопроводе снова произошла авария, сообщает Zakon.kz.

В акимате города рассказали, что вчера с 20:00 было начато заполнение городских резервуаров чистой воды.

"Для исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских РЧВ производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объема подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 мм на главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры". Пресс-служба акимата Балхаша

При этом отмечается, что городские резервуары чистой воды продолжают постепенно заполнять, ведутся работы по опорожнению системы главной насосной станции Токырау для замены заклинившей задвижки.

"В настоящее время по городу организована работа четырех водовозов: один в мкр. Конырат, один в ст. Балхаш и два по городу". Пресс-служба акимата Балхаша

В ведомстве надеются, что работы будут завершены в течение дня.

В Балхаше 4 апреля 2023 года произошел порыв магистральной трубы в районе главной насосной станции, из-за чего жители остались без холодной воды.

5 апреля в акимате Балхаша обещали, что подачу холодной воды восстановят к 17:00-18:00 среды. Но уже 6 апреля аким города Кайрат Камзин попросил всех набраться терпения. Позднее в акимате заявили, что аварийно-восстановительные работы завершены, но износ сетей водоснабжения в Балхаше составляет 80%.