Роза Рымбаева в вечернем платье с коляской умилила пользователей
Фото: Instagram/rozarymbaeva
Казахстанский певец, сын Розы Рымбаевой Али Окапов 25 июня 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографию с мамой и сыном, сообщает Zakon.kz.
На кадрах народная артистка Казахской ССР Рымбаева сидит в вечернем платье на скамейке рядом с коляской.
"С выступления к внуку. А все остальное подождет", – подписал фотографию Окапов.
Пользователи Казнета с умилением отнеслись к публикации:
- это могла бы быть супер обложка для песни;
- Роза Куанышевна – гордость нашего Казахстана! Поздравляем с рождением внука. Пусть он растет вам на радость!
- а как же иначе. Внук – это самое дорогое, что есть на свете. Вкусняшка!
- я считаю, что надо снять фильм про нашу певицу. Было бы супер.
- поздравляем! Пусть внук вам растет на радость;
- великолепные.
У эстрадной певицы Розы Рымбаевой двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. 17 февраля 2023 года у Розы Рымбаевой родился внук Зейин.
В марте Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.
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