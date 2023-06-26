Роза Рымбаева в вечернем платье с коляской умилила пользователей

Казахстанский певец, сын Розы Рымбаевой Али Окапов 25 июня 2023 года на странице в Instagram опубликовал фотографию с мамой и сыном, сообщает Zakon.kz.

На кадрах народная артистка Казахской ССР Рымбаева сидит в вечернем платье на скамейке рядом с коляской.

"С выступления к внуку. А все остальное подождет", – подписал фотографию Окапов.

Пользователи Казнета с умилением отнеслись к публикации:

это могла бы быть супер обложка для песни;

Роза Куанышевна – гордость нашего Казахстана! Поздравляем с рождением внука. Пусть он растет вам на радость!

а как же иначе. Внук – это самое дорогое, что есть на свете. Вкусняшка!

я считаю, что надо снять фильм про нашу певицу. Было бы супер.

поздравляем! Пусть внук вам растет на радость;

великолепные.

У эстрадной певицы Розы Рымбаевой двое сыновей – Али Окапов и Мади Рымбаев. 17 февраля 2023 года у Розы Рымбаевой родился внук Зейин.

В марте Окапов устроил праздник по случаю 40 дней с момента рождения первенца.