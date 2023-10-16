Мадонна начала мировой тур, отложенный из-за болезни

В Лондоне стартовало мировое турне "Celebration" королевы поп-сцены Мадонны, которое она отложила на несколько месяцев из-за серьезной инфекции, сообщает Zakon.kz.

В субботу 65-летняя Мадонна вышла на сцену лондонской O2 Arenа, где в ходе шоу рассказала о непростом периоде жизни, который сложился в этом году, пишет CNN.

"Я, как и мои врачи, не думала, что выживу. Когда я пришла в себя, вокруг сидели мои близкие и дети. Я забыл пять дней своей жизни – или своей смерти. Я действительно не знаю, где я была", – поделилась с фанатами певица.

Новая программа, которую представила звезда, частично посвящена покойным музыкантам – Принцу, Майклу Джексону и Шинейд О'Коннор. Поклонники отметили, что местами шоу скорее мрачное, чем праздничное и радостное.





В конце июня Мадонна отменила запланированный тур по миру из-за внезапной бактериальной инфекции, которая привела к экстренной госпитализации певицы. Первые дни за жизнь поп-дивы боролись врачи реанимационного отделения, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя две недели певица вышла в социальные сети и поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.