Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мадонна начала мировой тур, отложенный из-за болезни

Мадонна начала мировой тур, отложенный из-за болезни Фото: скриншот с видео
В Лондоне стартовало мировое турне "Celebration" королевы поп-сцены Мадонны, которое она отложила на несколько месяцев из-за серьезной инфекции, сообщает Zakon.kz.

В субботу 65-летняя Мадонна вышла на сцену лондонской O2 Arenа, где в ходе шоу рассказала о непростом периоде жизни, который сложился в этом году, пишет CNN.

"Я, как и мои врачи, не думала, что выживу. Когда я пришла в себя, вокруг сидели мои близкие и дети. Я забыл пять дней своей жизни – или своей смерти. Я действительно не знаю, где я была", – поделилась с фанатами певица.

Новая программа, которую представила звезда, частично посвящена покойным музыкантам – Принцу, Майклу Джексону и Шинейд О'Коннор. Поклонники отметили, что местами шоу скорее мрачное, чем праздничное и радостное.


В конце июня Мадонна отменила запланированный тур по миру из-за внезапной бактериальной инфекции, которая привела к экстренной госпитализации певицы. Первые дни за жизнь поп-дивы боролись врачи реанимационного отделения, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя две недели певица вышла в социальные сети и поблагодарила поклонников за поддержку и молитвы.

Читайте также

"Ирина Кайратовна"
Группа "Ирина Кайратовна" сделала заявление после смерти мобилографа
люди
Казахстанские болельщики убрали за собой мусор на стадионе в Дании
певец
Димаш поблагодарил поклонников после концерта в Турции
Мария Мельникова
Великобритания Лондон США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления