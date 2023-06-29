Уголовное дело завели по факту массового отравления в Кентау

Массовое отравление 58 человек в Кентау будут расследовать полицейские. Об этом сообщила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

После отравления 58 человек, среди которых 27 детей, отравившихся в Кентау, возбудили уголовное дело. Об этом 28 июня рассказала главный санитарный врач Есемагамбетова, передает 24kz.

"На сегодня деятельность кафе приостановлена, начата внеплановая проверка. Привлечены специалисты областного Департамента санэпид контроля. Возбуждено уголовное дело. Противоэпидемические мероприятия в очаге сейчас продолжаются". Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения, главный государственный санврач страны

Известно, что с отравлением жители Кентау обратились в больницы после посещения местного кафе. Санврачи начали внеплановую проверку. Факт массового отравления был зарегистрирован 27 июня текущего года. Всего зарегистрировано 58 случаев с диагнозом "пищевое отравление". Отмечается, что в инфекционном отделении кентауской центральной городской больницы находится – 39 человек, еще 19 получают амбулаторное лечение. Среди заболевших более 20 детей в возрасте до 14 лет, 18 взрослых, в том числе две женщины в положении.