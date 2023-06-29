Пять миллионов тенге выплатят семье Владимира Седова

Федерация тяжелой атлетики Казахстана намерена выплатить семье скончавшегося спортсмена Владимира Седова пять миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью именитого спортсмена Владимира Седова. В пресс-службе сообщили, что Федерация окажет помощь семье спортсмена. Коллеги намерены выплатить семье денежную компенсацию и оказать необходимую поддержку в воспитании сына.

"Утраты, понесенные нами в эти годы, свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются все спортсмены, уходя из большого спорта. Федерацией будет разработана и представлена общественности программа по поддержке ветеранов спорта, в рамках которой будет оказана необходимая помощь нуждающимся тяжелоатлетам. На данную программу поддержки атлетов и тренеров Федерацией в этом году будет выделено десять миллионов тенге из привлеченных спонсорских средств". Пресс-служба Федерации тяжелой атлетики

27 июня стало известно, что на 35-году жизни умер участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан по тяжелой атлетике Владимир Седов. Спортсмен покончил жизнь самоубийством.