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Лада Дэнс задолжала налоговой почти пять миллионов тенге

Лада Дэнс задолжала налоговой почти пять миллионов тенге Фото: Instagram/lada_dance_official
Российской певице Ладе Дэнс могут заблокировать счета. Она задолжала налоговой почти миллион рублей (пять миллионов тенге), сообщает Zakon.kz.

По данным SHOT, долг Дэнс перед ФНС России висит уже минимум три недели. На данный момент сумма увеличилась до 968 тысяч рублей.

Таже есть риск, что артистке могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена. 

5 августа 2023 года сообщалось, что Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске: она получила черепно-мозговую травму. Сообщалось, что после очередной операции она с трудом дышит и говорит. 12 августа ей сняли первые послеоперационные швы. Сейчас артистка уже вернулась к выступлениям.

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