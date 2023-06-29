Пустыня наступает на села Западно-Казахстанской области
Жители четырех сел Бокейординского района, это Уштерек, Бисен, Жетибай, Жиеккум, в последнее время обеспокоены подступающими к домам песками. В лесном хозяйстве признают проблему. Например, часть села Бисен уже засыпана пустыней, передает 24kz.
Чтобы бороться с наступающей пустыней решено засаживать территорию растениями. На меры по высадке деревьев и кустарников выделено 600 га земли. Их отдали в лесной фонд.
"Планируем провести здесь исследовательскую работу. Пески все активнее наступают на населенные пункты. Это большая проблема". Артур Газизов, заместитель директора КГУ "Урдинское лесное хозяйство"
Утопает район в песках еще и из-за отсутствия здесь травы. Скот съедает растения на пастбищах, при этом трава эффективно сдерживает кочующие пески, отмечают эксперты.
Ранее очевидцы засняли на видео мертвых тюленей, которых прибило к берегу, примерно в 40 км от Актау. Это не первый случай за последнее время, когда жители Мангистау находят туши мертвых тюленей.