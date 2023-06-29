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Пустыня наступает на села Западно-Казахстанской области

Пустыня наступает на села Западно-Казахстанской области Фото: pixabay
Жители сел Бокейординского района Западно-Казахстанской области бьют тревогу из-за наступающих на населенные пункты песков из пустыни, сообщает Zakon.kz.

Жители четырех сел Бокейординского района, это Уштерек, Бисен, Жетибай, Жиеккум, в последнее время обеспокоены подступающими к домам песками. В лесном хозяйстве признают проблему. Например, часть села Бисен уже засыпана пустыней, передает 24kz.

Чтобы бороться с наступающей пустыней решено засаживать территорию растениями. На меры по высадке деревьев и кустарников выделено 600 га земли. Их отдали в лесной фонд.

"Планируем провести здесь исследовательскую работу. Пески все активнее наступают на населенные пункты. Это большая проблема". Артур Газизов, заместитель директора КГУ "Урдинское лесное хозяйство"

Утопает район в песках еще и из-за отсутствия здесь травы. Скот съедает растения на пастбищах, при этом трава эффективно сдерживает кочующие пески, отмечают эксперты.

Ранее очевидцы засняли на видео мертвых тюленей, которых прибило к берегу, примерно в 40 км от Актау. Это не первый случай за последнее время, когда жители Мангистау находят туши мертвых тюленей.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Казахстан
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