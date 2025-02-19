#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
События

Беспилотник упал в Западном Казахстане

Беспилотник упал в Западном Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 20:27 Фото: mgorod.kz
На территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области найден неизвестный летательный объект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой город", находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров. 

Также эту информацию Zakon.kz прокомментировали в областном департаменте полиции. 

"По факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, вблизи п. Уялы Бокейординского района ЗКО Департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами", – рассказали в полиции. 

17 февраля сообщалось, что объект КТК был атакован беспилотниками. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
События
20:06, Сегодня
Метель и снегопад: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
Хумус, картофель по-лионски: чем угощали Токаева в главном дворце Иордании
События
17:59, Сегодня
Хумус, картофель по-лионски: чем угощали Токаева в главном дворце Иордании
Астанчанин собрал более 82 млн тенге и сел на несколько лет
События
17:31, Сегодня
Астанчанин собрал более 82 млн тенге и сел на несколько лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: