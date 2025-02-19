Беспилотник упал в Западном Казахстане
Фото: mgorod.kz
На территории села Уялы Бокейординского района Западно-Казахстанской области найден неизвестный летательный объект, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание "Мой город", находку обнаружили местные жители. Длина объекта составляет 120 сантиметров.
Также эту информацию Zakon.kz прокомментировали в областном департаменте полиции.
"По факту обнаружения предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, вблизи п. Уялы Бокейординского района ЗКО Департаментом полиции проводятся проверочные мероприятия совместно с уполномоченными службами", – рассказали в полиции.
17 февраля сообщалось, что объект КТК был атакован беспилотниками.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript