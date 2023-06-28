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Жители Актау на берегу Каспия сняли на видео мертвых тюленей

гибель тюленей Фото: скриншот видео
Очевидцы засняли на видео мертвых тюленей, которых прибило к берегу, примерно в 40 км от Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", ссылаясь на слова автора видео, туши прибило к берегу в течение получаса. На кадрах видно, как у одной из туш местами ободрана шкура.


Отметим, что в начале мая этого года жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко. 

На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов. Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.

16 мая глава Минэкологии прокомментировала гибель тюленей на Каспии.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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