Жители Актау на берегу Каспия сняли на видео мертвых тюленей
Как пишет "Лада", ссылаясь на слова автора видео, туши прибило к берегу в течение получаса. На кадрах видно, как у одной из туш местами ободрана шкура.
Отметим, что в начале мая этого года жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко.
На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, Казгидромета и местных исполнительных органов. Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.
16 мая глава Минэкологии прокомментировала гибель тюленей на Каспии.